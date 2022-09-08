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عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 العراقية الدور الثاني، انتهت جميع طلبة الصف السادس الابتدائي ماراثون إمتحانات الدور الثاني، لذا سادت حالة من الترقب والانتظار من قِبل الطلبة منتظرين لحظة الإعلان عن النتيجة، وحسب ما تم تصريحه من قِبل وزارة التعليم العراقي، أنه سوف يتم رفع جميع كشوفات النتيجة بشكل تتدرجي عبر الموقع الوزاري الخاص، ويمكن لجميع المُمتحنين الحصول على النتيجة من رقم الامتحان التابع لهم.

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس العراقي الدور الثاني 2022

الدخول الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

تسجيل الرمز المائي

النقر على رابط نتائج الطلاب

اختيار المقاطعة وكذلك المدينة التابع لها المرشح

تسجيل رقم الامتحان

النقر على بحث، وفي غصون ثواني يتم تحميل النتيجة على الفور.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني

هناك بعض من المحافظات العراقية التي انتهت بالفعل من رفع كشوفات طلبة المرحلة عبر الموقع الوزاري أو من خلال موقع نتائجنا، وهي البصرة والنينوي و صلاح الدين والسلمانية والكره وكذلك أربيل، اما باقي المحافظات فمن المتوقع رفع كشوف النقاط في غضون الساعات القليلة المقبلة.

الصف السادس الابتدائي العراقي

ومن المعروف أن كان بداية امتحانات الدور الأول كان في شهر يوليو الماضي، وفور ظهور النتيجة تم عمل حصر لجميع الطلاب الراسبين في مادتين فأقل في الدور الأول، لعقد لهم امتحانات الدور الثاني والذي كان بداية في يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي واستمرت حتى الثاني من شهر سبتمبر الجاري، ولقد تم إجراء عمليات التصحيح تحت دقة عالية، حتى يحصل جميع الطلبة على كافة درجاتهم.

ويمكن القول إن رفع النتيجة عبر المواقع الإلكترونية للوزارة فهو بمثابة نوع من الخدمات التعليمية التي توفرها التربية العراقية لجميع الطلاب، فمن المعروف أن الوزارة قد وضعت خطة لتطوير العملية التعليمية، مثل انشاء قنوات تعليمية وعمل منصات إلكترونية وكذلك القيام ببعض من التغيرات على جميع المناهج الدراسية بكافة مراحلها، وهذا يدل على خطو وزارة التربية نحو طريق الرقمنة والتطور، وهي نفس الخطوات التي تسير عليها معظم وزارت التربية والتعليم في مختلف العالم كله.