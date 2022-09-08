نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا قصر بيكنجهام يعلن وفاة إليزابيث في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة الملكة إليزابيث الثانية أعلن عنه منذ قليل قصر بيكنجهام عن عمر 96 عاماً كما صرح القصر في بيانه . أن الملكة إليزابيث الثانية في سلام أسلمت روحها بعد منتصف هذا اليوم . في بالمورال كما أن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية سوف يقود أبنها الأكبر تشارلز . وهو حالياً في منصب ولي العهد إعلان الحداد علي روح الملكة إليزابيث كما صرح الأمير تشارلز أن لحظة وفاة والدته الملكة إليزابيث هي من أكثر اللحظات التي مر بها حزناً طوال عمره . وأيضاً ذلك الشعور أصاب كافة أفراد العائلة الملكية داخل بريطانيا كما أضاف أيضاً في تصريحاته بعميق الأسي ننعي الملكة الراحلة إليزابيث .

وفاة الملكة إليزابيث الثانية وما كان من إنجازات سابقة لها

رحيل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث اليوم حيث شهدت حياتها السابقة منذ توليها قيادة بريطانيا عام 1952 وهي أطول . مدة باتت بها إليزابيث علي عرش بريطانيا والأكثر من حيث عدد السنوات عن غيرها من الملوك السابقين . كما أن مدة حكم إليزابيث هذه تجاوزت مدة الملكة فيكتوريا السابقة كذلك بجانب أن مدة حكم إليزابيث الثانية . شهدت نهاية الامبراطورية البريطانية في الخارج كما شهدت مدة الحكم للملكة إليزابيث أيضاً تغيرات جذرية وهائلة في الناحية الاجتماعية . والآن تشهد مواقع البحث المتعددة تساؤل من سيتولى بريطانيا بعد الملكة إليزابيث الثانية حيث هناك تغريدات علي . منصة تويتر بأن زوجة الملك تشارلز الأميرة كاميلا هي المرشحة بأن تكون ملكة بريطانيا . كما بجانب تلك التغريدات هناك تغريده توحي بان الملك تشارلز خيار لاختيار من سيخلفه ولكن كافة . هذه التكهنات لم يصدر بها قراراً رسمياً حتي الآن أما عن ما سيترتب علي . موت الملكة إليزابيث داخل بريطانيا نتعرف عليه بالسطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

ما الذي سيترتب علي وفاة الملكة إليزابيث الثانية

رحيل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث سيترتب عليه العديد من الموضوعات الهامة وهي كالآتي :-

سوف تتخصص وسائل إعلام متعددة داخل بريطانيا بنشر حياتها عبر أفلام وثائقية . كما سيتم تعليق ملاحظات خاصة عن الملكة إليزابيث الثانية بحواف سوداء داخل القصر . كذلك بجانب أيقاف أي وسائل كوميدية يتم بثها داخل بريطانيا لحين أشعار أخر . كما سيتم استدعاء كافة أعضاء مجلس البرلمان لبحث من سيتولى الحكم بجانب قسم الولاء للملك . أما عن الترتيبات الخاصة بخبر رحيل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث نعرض تفاصيلها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

رحيل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث

وفاة الملكة إليزابيث الثانية سيكون له بعض الترتيبات الخاصة وهي كالآتي :-

الملك تشارلز الجديد سوف يقوم بإلقاء خطاب يخاطب به بريطانيا مساء اليوم .

كما أن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية يترتب عليه إعلان من جميع أعضاء المجلس بتولي الملك تشارلز مقاليد الحكم .

يترتب عليه إعلان من جميع أعضاء المجلس بتولي الملك تشارلز مقاليد الحكم . كذلك وفقاً للترتيبات السابقة في موت إليزابيث بعد أن تنقضي 9 أيام من موتها سيقام العديد من التجمعات الدبلوماسية .

كما سيرتب الملك تشارلز زيارات لأربعة دول أوروبية وهما أيرلندا ، ويلز ، أسكتلندا ، أنجلترا .

وفاة الملكة إليزابيث الثانية اليوم بعد أن أعلن القصر الملكي في بيكنجهام خبر رحيل إليزابيث الثانية عن عمر يناهز . 96 عاماً بعد أن تولت مقاليد الحكم داخل بريطانيا بمدة أكبر من أي ملك سابق . ذلك ما تم عرض تفاصيله داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” .