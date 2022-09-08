نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري لبشرة العروسة بكريم فيراند لفلي وصابونة دوف لتبييض الوجه 10 درجات مثل ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يخلو أى بيت من وجود كريم فيراند لفلى وصابونة دوف لأنهم من أساسيات مساحيق التجميل التى تستخدمها الفتيات والسيدات فلا تستطيع الإستغناء عن أدوات التجميل التى توجد فى حقيبة المكياج من كريم الأساس وكريم بودر، وغيرها الكثير من الأدوات، وكريم فيراند لفلى من الكريمات التى لها تأثير قوى وإيجابى فى تفتيح البشرة السمراء وداكنة اللون، ويزيل كريم فيراند لفلى الهالات السوداء ويعمل على إخفاء بقع النمش والكلف نهائيا فكريم فيراند لفلى من الكريمات التى تحتوى على مواد طبيعية وآمنه جدا على البشرة، وصابونة دوف تساعد على ترطيب البشرة وتمنحها النعومة واللمعان، وتتكون هذه الوصفة من كريم فيراند لفلى وصابونة دوف وعصير الليمون وزيت خشب الصندل والنشا، وتتميز صابون دوف بأنها مصنعة من مواد طبيعية تحافظ على البشرة من أشعة الشمس والحر الشديد فتعمل كعازل على الوجه، وتتميز صابونة دوف بأنها تعالج مشكلة التصبغات الغامقة والتخلص منها نهائيا فهذه المكونات آمنه على كل أنواع البشرة، ويمكن أن تقومى بنفسك بعمل وصفة كريم فيراند لفى وصابونة دوف فى المنزل بمكونات طبيعية تتوافر فى كل منزل بسعر مناسب، وننصح بالإبتعاد عن كريمات وماسكات التفتيح التى تصنع وتحتوى على مواد كيميائية ضارة بالبشرة تزيد من إسمرارها فالإستخدام الأمثل والأفضل هو كريم فيراند لفى وصابونة دوف الرهيبة التى تعالج آثار حب الشباب وتقلل من إفراز الدهون للبشرة الدهنية، وتعالج وترطب البشرة الجافة.

من الكريمات الجاهزة والتي تتوافر في جميع المحلات هو كريم فيراند لفي فهذا الكريم يكون قادر على تفتيح البشرة في أسرع وقت، ولكن لكي يكون له تأثير قوي وواضح يمكننا أن نقوم بخلط هذا الكريم مع مكونات طبيعية والصابون مثل صابونة دوف فهذه الخلطة يكون لها دور كبير جدا في تبييض البشرة وكذلك يمكن أن نستخدمها في تفتيح بشرة الجسم.

مكونات وصفة كريم فيراند لفلي وصابونة دوف لتبييض الوجه

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من كريم فيراند لفلى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم صابونة دوف المبشور

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت خشب الصندل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الموز

وصفة كريم فيراند لفلي وصابونة دوف لتبييض الوجه