عاجل.. رئيس المجلس الأوروبى يعرب عن تعازيه فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها.

وتوفيت اليوم، الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عاما، بعد مسيرة من الحكم امتدت لسبعة عقود.

وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا.

أمير ويلز تشارلز يبلغ 73 عاما وهو الوريث الشرعى لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية.

تشارلز هو الحفيد الأكبر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث، وتلقى تعليمه فى مدرستى تشيم وجوردونستون، وهما المؤسستان اللتان تلقى فيهما والده، الأمير فيليب دوق إدنبرة، تعليمه عندما كان طفلا.