زيلينسكى ناعيا الملكة إليزابيث الثانية: خسارة لا يمكن تعويضها

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، عن تعازيه إلى بريطانيا ودول الكومنولث فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، قائلا "علمنا ببالغ الأسى بوفاة الملكة إليزابيث الثانية".





وأضاف زيلينسكى - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر - أنه "ونيابة عن الشعب، نتقدم بأحر التعازى إلى العائلة المالكة والمملكة المتحدة بأكملها والكومنولث فى هذه الخسارة التى لا يمكن تعويضها". وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت فى وقت سابق اليوم وفاة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما. وكانت الأسرة الملكية فى بريطانيا قد أعلنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، حيث تم تنكيس العلم فى قصر باكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن بعد وفاة الملكة.

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