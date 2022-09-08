المستشار الألمانى: الملكة إليزابيث الثانية امرأة كتبت التاريخ

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس إن ألمانيا ستظل ممتنة للملكة إلى الأبد لأنها مدت يدها إلينا فى المصالحة بعد رعب الحرب العالمية الثانية. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس. وكانت الأسرة الملكية فى بريطانيا قد أعلنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، حيث تم تنكيس العلم فى قصر باكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن بعد وفاة الملكة.

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