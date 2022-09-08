لحظة بلحظة من أمام قصر باكينجهام بعد رحيل الملكة إليزابيث (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وتعرض فضائية إكسترا نيوز تغطية حية وبثا مباشر من أمام قصر باكينجهام، عقب إعلان وفاة الملكة لمتابعة التطورات، خاصة بعد تجمع العديد من مواطنى المملكة المتحدة أمام القصر.

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