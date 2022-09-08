بلجيكا ناعية الملكة اليزابيث: منارة للاستقرار والكرامة للشعب البريطانى

جدة - نرمين السيد - عبر رئيس الوزراء البلجيكى، ألكسندر دى كرو، عن تعازيه إلى المملكة المتحدة فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، قائلا إن بلاده "ترسل تعازيها إلى العائلة المالكة البريطانية والشعب البريطانى".





وأضاف دى كرو - فى بيان نقلته شبكة (فرانس 24) الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس - "أتمنى أن ترقد الملكة إليزابيث الثانية فى سلام، فلأكثر من 70 عاما، كانت منارة للاستقرار والكرامة للشعب البريطانى". وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما.

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