جدة - نرمين السيد - جاء ذلك حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها. وكتب الرئيس الفرنسى فى تغريدة بعدما نشر صورة للملكة الراحلة التى توفيت عن 96 عاما، "جلالتها الملكة اليزابيث الثانية جسدت استمرار ووحدة الأمة البريطانية طوال أكثر من سبعين عاما. أحتفظ بذكرى صديقة لفرنسا، ملكة للقلوب طبعت بلادها والقرن الى الأبد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ماكرون: سنتذكر دائما الملكة اليزابيث الثانية كصديقة لفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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