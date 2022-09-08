عاجل.. بايدن: نتطلع إلى استمرار صداقة وثيقة مع الملك تشارلز الثالث

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان فى بيان لها، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز، أن الملكة إليزابيث الثانية كانت سيدة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما، مشيرا إلى أنها كانت مصدر فخر لأجيال من البريطانيين. وأكد بايدن أن إرث الملكة إليزابيث سيبقى خالدا فى صفحات تاريخ بريطانيا والعالم.

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