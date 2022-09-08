أول تصريح من الملك تشارلز بعد وفاة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - وتوفيت اليوم، الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد مسيرة من الحكم امتدت لسبعة عقود.
وقال قصر باكنجهام، فى بيان صحفى، أن تشارلز قال إن "وفاة أمى العزيزة، جلالة الملكة، هى لحظة حزن شديد لكل العائلة المالكة".
وأضاف تشارلز "نشعر بالحزن على وفاة إليزابيث. وأعرف أن خسارتها ستسبب ألما فى كل أنحاء البلاد".
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