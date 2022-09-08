عاجل- موعد وصول جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى لندن

جدة - نرمين السيد - وحسب قصر باكنجهام سيتم نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى لندن غدا الجمعة.

وكان قصر باكنجهام، أعلن مساء اليوم الخميس، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز الـ96 عاما.

ومن المقرر أن يكون الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا، بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بعد أن وضعت تحت إشراف طبى اليوم الخميس، فى قصر بالمورال فى أسكتلندا.