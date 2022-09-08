العالم اليوم - 15 رئيسا للوزراء بعهد إليزابيث بينهم 3 سيدات.. تسلسل زمني

انتم الان تتابعون خبر 15 رئيسا للوزراء بعهد إليزابيث بينهم 3 سيدات.. تسلسل زمني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 09:21 مساءً - تولت الملكة إليزابيث الثانية حكم بريطانيا منذ فبراير 1952 وهي في سن الـ25 عاما، وذلك بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

وشهدت فترة حكم الملكة إليزابيث التي امتدت لأكثر من 70 عامًا تعاقب خلالها 15 رئيسا للوزراء منذ ونستون تشرشل "1952-1955" حتى ليز تروس "سبتمبر 2022".

15 رئييسا للوزراء

• ونستون تشرشل "1951-1955".. تولت الملكة الحكم في ظل رئاسته للوزراء

• أنتوني إيدن "1955 - 1957".. رئيس الوزراء الثاني لمدة عامين

• هارولد ماكميلان "1957- 1963".. رئيس الوزراء الثالث لمدة 6 أعوام

• أليك دوجلاس هيوم "1963- 1964".. رئيس الوزراء الرابع لمدة عام

• هارولد ويلسون "1946 - 1970".. رئيس الوزراء الخامس لمدة 6 أعوام "الولاية الأولى"

• إدوارد هيث "1970-1974".. رئيس الوزراء السادس لمدة 4 أعوام

• هارولد ويلسون "1974-1976".. رئيس وزراء لولاية ثانية لمدة عامين

• جيمس كالاهان "1976-1979" .. رئيس الوزراء السابع لمدة 3 أعوام

• مارغريت تاتشر "1979-1990".. رئيس الوزارء الثامن لمدة 11 عامًا "أول رئيسة للوزراء"

• جون ميجور " 1990-1997".. رئيس الوزراء التاسع لمدة 7 أعوام

• توني بلير "1997-2007".. رئيس الوزراء العاشر لمدة 10 أعوام

• جوردون براون "2007- 2010".. رئيس الوزراء الحادي عشر لمدة 3 أعوام

• ديفيد كاميرون "2010-2016" رئيس الوزراء الثاني عشر لمدة 4 أعوام

• تريزا ماي "2016- 2019".. رئيس الوزراء الثالث عشر لمدة 3 أعوام "ثاني رئيسة الوزراء"

• بوريس جونسون.. "2019-2022".. رئيس الوزراء الرابع عشر لمدة 3 أعوام

• ليز تروس "2022".. انتخبت في 5 سبتمبر الجاري.. رئيس الوزراء الخامس عشر " ثالث رئيسة لوزراء"

يشار إلى أن الملكة إليزابيث أصبحت منذ 2015 هي الأطول حكما في تاريخ بريطانيا بعدما تجاوزت فترة حكم جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا التي استمرت 63 عامًا و7 أشهر.

كما تحتل الملكة إليزابيث المرتبة الثانية في قائمة الملوك الأطول حكما في التاريخ، بعد الملك الفرنسي لويس الرابع عشر الذي أصبح ملكاً بعمر أربع أعوام، وتجاوزت فترة حكمه 72 عامًا.