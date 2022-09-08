الأمير تشارلز ملكاً لبريطانيا

الأمير تشارلز ملكاً لبريطانيانصّب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية المعلنة قبل دقائق.

وأمير ويلز الذي يبلغ 73 عاما وأصبح ملكا هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية.

وتبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ سنة 1952، وتبعا لذلك، فهو أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا.

وأعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96، وقد نكس القصر الملكي الأعلام عقب إعلان الوفاة، ويخلف تشارلز والدته ليصبح ملك بريطانيا الجديد.

وقال قصر بكانغهام في بيان "توفيت الملكة بسلام في قلعة بالمورال في إسكتلندا بعد ظهر اليوم".

وأضاف البيان أن "الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا".

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا ونيوزلندا.وكالات