الاردن : هل سيتم تمديد مهلة حبس المدين بعد نهاية ايلول الجاري ؟؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 8 سبتمبر 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج - احمد الرجوب :- يتردد بقوة أنه لا نية لدى الحكومة لتمديد امر الدفاع المتعلق بحبس المدين .
وكان أمر الدفاع أرجأ حبس المدين لنهاية 2022 - 9 - 30 اي نهاية ايلول الجاري .
ووفقا للقانون فإنه لا يتم حبس المدين الذي يقل دينه عن 5 آلاف دينار ، ولا يعرف بعد هل سيتم حبس المدينين خارج السجون ضمن مساحات واماكن معينه ومراقبتهم بواسطة الاسوارة الالكترونية أم سيتم حبسهم فعليا وهو ما لم يتضح حتى الآن .
وكان رئيس الوزراء اصدر أمر الدفاع رقم 28 للتخفيف من اكتظاظ السجون إبان ازمة كورونا وتم تمديد الأرجاء أكثر من مرة تنتهي في التاريخ المذكور اعلاه .
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