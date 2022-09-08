نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد أبناء الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الملكة إليزابيث الثانية هي أحد رموز المملكة المتحدة، فهي أطول ملكة حكمت المملكة على مدار تاريخها، ودستوريًا فإن الملكة إليزابيث هي الحاكم لستة عشر دولة، ولدت الملكة إليزابيث عام 1926 وتولت الحكم بعد وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952، وأعلنت وفاتها في 8 ديسمبر 2022.

عدد أبناء الملكة إليزابيث

أنجبت الملكة إليزابيث والأمير الراحل فيليب أربعة أطفال هم الأمير تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد، والملكة بالرغم من حرصها على أسرتها فإنها نادرًا ما تتحدث أسرتها.

أبناء الملكة إليزابيث بالترتيب

الأمير تشارلز

الأميرتشالز هو الابن الأكبر للملكة إليزابيث ولد في 14 نوفمبر 1948 وقد درس علم الآثار والأنثروبولوجيا والتاريخ في كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج، ليصبح أول وريث ملكي يحصل على شهادة جامعية.

ثم خدم في البحرية الملكية البريطانية في العشرينات من عمره ، مثل والده من الدوق فيليب وأصبح فيما بعد طيارًا لطائرة هليكوبتر. تقاعد من الخدمة العسكرية عام 1976 ، وتفرغ للأعمال الخيرية.

وأنجب الأمير تشارلز ابنين هما الأمير ويليام والأمير هاري من زوجته السابقة الليدي ديانا.

الأميرة آن

الأميرة آن هي الابنة الوحيدة للملكة، وقد اشتهرت بحبها الشديد للفروسية مثل والدتها، ولدت الأميرة آن في 15 أغسطس 1950 في لندن، وكانت الأميرة آن في عام 1970 تواعد أندرو باركر قبل أن يتزوج زوجته كاميلا والتي تزوجها الأمير تشارلز لاحقًا، ثم في عام 1973 تزوجت من الكابتن مارك فيليبس وأنجبت منه طفلين ورفضت منحهما ألقاب ملكية، وهما بيتر فيليب أكبر أحفاد الملكة إليزابيث وزارا تندل.

وقد تطلق الزوجان رسميًا عام 1992 ، وتزوجت مرة أخرى من السير تيموثي لورانس.

وقد حصلت الأميرة على لقب أوليمبي في الفروسية عام وهي بذلك أول عضو بالعائلة الملكية يفوز بلقب أوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال عام 1976، وحصلت على 24 في الترتيب العام.

الأمير اندرو

الأمير أندرو دوق يورك هو الابن الثالث للملكة والذي اشتهر بفضائحه الكثيرة، ولد الأمير في 19 فبراير 1960، ومثل أخيه الأكبر تشارلز خدم الأمير أندرو، في البحرية الملكية البريطانية بعد إكمال تعليمه وحصل على جائزة أجنحة القوات الجوية الملكية البريطانية.

والأمير أندرو أب لابنتين هما الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني.

الأمير إدوارد

الأمير إدوارد هو أصغر أبناء الملكة إليزابيث والأمير فيليب، وقد ولد في 10 مارس 1964 في قصر باكنغهام، وهو الابن المدلل لوالديه، إلا أنه نال الكثير من الاستياء من والديه عندما استقال من مشة البحرية البريطانية في عام 1987.

عمل الأمير إدوارد بعدها مع الملحن أندرو لويد ويبر، ثم افتتح شركة إنتاج أفلام لكنها أغلقت بعد ذلك.

والأمير إدوارد هو أب لابنين هما جيمس فيسكوت والليدي لويز ويندسور.