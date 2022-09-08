نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية وفاة ملكة إنجلترا عن عمر يناهز 96 عام من سيعتلي العرش ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا، خبر تصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان إذاعة BBC في الظهيرة عن أبناء وفاتها، وسرعان ما تراجعت الإذاعة عن صحة الخبر عبر صفحتها الرسمية على تويتر، ولكن تم الإعلان رسمياً الآن بصحة خبر وفاة ملكة بريطانيا، حيث أصدر قصر باكنغهام إعلاناً بوفاة الملكة وتم تعليقه على بوابات القصر، وجاري العمل على تنظيم مراسم الدفن والعزاء حسب البروتوكول المتبع في هذه الحالة، ويتساءل الكثيرين عن من سيعتلي عرش بريطانيا خلفاً للملكة إليزابيث، وسوف نجيب على هذا السؤال مع توضيح بعض تفاصيل الخبر خلال السطور التالية فتابعونا.

نبذه عن حياة الملكة إليزابيث الثانية

الاسم بالكامل “إليزابيث أليكسندرا ماري”، ولدت في 21 أبريل عام 1926، هي ملكة إنجلترا وتترأس حكم مجموعة الكومنولث الذي يضم 14 دولة غير إنجلترا، كما تترأس كنيسة إنجلترا الإنجيلية، تم تعليمها في منزل والدها الذي تولي العرش بعد تنازل شقيقة إد وارد الثامن، لديها أربع أبناء من زوجها الأمير فيليب، وهم الأمير تشار لز والأميرة آن والأمير أندرو ثم الأمير إد وارد.

وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

كانت الملكة إليزابيث تعاني من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، جعلتها تتغيب عن العديد من المناسبات الهامة ومنها الاحتفال بمرور 70 عام على توليها العرش، وحرص المقربين من الملكة على عدم الإفصاح عن تطورات الحالة خلال الفترة الماضية، وكان الأطباء متواجدون بصورة مستمرة لمتابعة حالة الملكة، حتي تداولت أنباء الوفاة مما أحدث ارتباك داخل القصر الملكي، وتساؤلات عن ما سيتم خلال الفترة القادمة، هذا وتم التأكد من خبر الوفاة للملكة التي بلغت نحو 96 عام.

موعد مراسم الدفن والعزاء

لم يتم الإعلان رسمياً عن موعد وإجراءات مراسم الدفن والعزاء، حيث يتم تنظيم ذلك حسب البروتوكول الملكي لاستقبال المعزيين.

سواء من كبار رجال الدولة أو الملوك والرؤساء للدول الأوروبية والعربية.

وتأتي مرتبة الملكة إليزابيث المرتبة الثانية بين أكثر الملوك حكماً في تاريخ البشرية.

من هو الملك الجديد لبريطانيا

الملك الجديد لبريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، هو الأمير تشار لز الابن الأكبر للملكة.

فهو الوريث الشرعي الوحيد الذي يتولى عرش بريطانيا، ويبلغ من العمر 73 عام، ويصبح تشار لز فيليب آرثر جورج.

هو الحاكم وقائد لدول الكومنولث والتي تضم 14 دولة تحت سلطة بريطانيا.