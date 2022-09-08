هل تم نزول إيداع حساب المواطن اليوم تاريخ وساعة وقت صرف الدعم بالراجحي والأهلي والعربي

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عمر شويل - جدة هل تم نزول إيداع حساب المواطن اليوم بالراجحي وكم باقي على حساب المواطن في بنك الأهلي أو البنك العربي أو بنك الرياض وغيرها من المصارف المنوط بها القيام بصرف دعم برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر 2022، هذا ويستقبل برنامج حساب المواطن الاعتراضات على الأهلية إلكترونيا حتى يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر الحالي، ويمكن خلال الفترة من بداية صرف الدفعة حتى يوم 16 سبتمبر تقديم اعتراض سواء بخصوص قيمة الدعم أو الاعتراض على عدم استحقاق الأهلية، ويجب أن ننوه إلى أن فحص وتدقيق ومراجعة طلب الاعتراض على الأهلية أو قيمة دعم برنامج حساب المواطن قد تأخذ بعض الوقت، ويتم البت في طلب الاعتراض خلال 90 يوم كحد أقصى من تاريخ تسجيل الاعتراض إلكترونيا على رابط نوقع برنامج حساب المواطن الرسمي.

هل تم نزول إيداع حساب المواطن اليوم تاريخ وساعة وقت الصرف بالراجحي والأهلي والعربي

يبدأ مستحقي الدعم الشهري لحساب المواطن إيداعاتهم البنكية للدفعة رقم 58 صبيحة يوم الأحد القادم 11 سبتمبر، وذلك لتعارض يوم الصرف المقرر مع العطلة الأسبوعية، وبذلك فقد تحدد تاريخ وتوقيت صرف حساب المواطن صباح يوم الأحد القادم.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن سلم رواتب حساب المواطن الجديدة لشهر سبتمبر 2022

زيارة موقع حساب المواطن الإلكتروني.

القيام بتسجيل الاسم وكلمة السر لتقديم طلب الاعتراض.

الضغط على أيقونة دراسة الأهلية.

النقر على أيقونة أسباب عدم الأهلية.

قم بقرأة التنبيهات بالموقع جيداً.

اضغط على تقديم اعتراض.

حدد نوع المرفق المتواجد بالقائمة.

قم بتسجيل جميع الحقول بالبيانات الخاصة بك.

القيام بحفظ الطلب وانتظار الرد.

متى يتم إيقاف دعم برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن أسباب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين، وذلك في حالة إخفاء معلومات جوهرية بخصوص دخل الأسرة المستحقة لدعم البرنامج، وأضاف أيضا إلى أنه قد يتم استرداد المبالغ التي تم صرفها سابقا، وكذلك الحرمان لمدة عامين من استحقاق الدعم، لذلك يجب التنوية إلي تسجيل كافة البيانات الصحيحة حتى لا تتعرض لتلك العقوبات.

إيقاف صرف حساب المواطن للتابعين إذا كان العائل غير مؤهل

وتجدر الإشارة إلى أنه ينم وقف صرف الدعم للتابعين لعائل غير مؤهل، أي أن عدم التأهيل لصرف حساب المواطن يجب أن يكون المستفيد الرئيسي مستحق لأهلية صرف ساب المواطن، ويتبعه بعد ذلك التابعين، لذل لزم التنويه.

إيقاف دعم حساب المواطن عن أصحاب العقود

تحديث بيانات حساب المواطن

يجب الإشارة إلى أنه لا ضرورة لتحديث البيانات بحساب المواطن، أما عن وجوب تحديث بيانات المستفيدين من برنامج حساب المواطن فيتم في حالة تغيير في البيانات الخاصة بالدخل أو العنوان أو البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيدين، وفي هذه الحالة يجب تحديث تلك البيانات الجديدة خلال ذ5 يوم من تغير تلك البيانات، ويتم تحديث بيانات المستحقين لدعم البرنامج من خلال تطبيق أبشر.

طريقة تسجيل جديد بحساب المواطن

من خلال الفيديوهين السابقين نقدم لكم شرح وافي للتسجيل الجديد ببرنامج حساب المواطن، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط الخاصة باستحقاق أهلية دعم حساب المواطن، والتي تتلخص في دخل الأسرة الراغبة بالتسجيل للاستفادة من الدعم الذي تقدمة الحكومة السعودية لغير القادرين ومحدودي الدخل والأسر الأشد حاجة، لذا يجب الإفصاح عن دخل الأسرة بشكل صحيح، ويتم التسجيل الجديد من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

حالات توقف صرف دفعة حساب المواطن رغم استحقاق الأهلية

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

الدخول على موقع استعلامات حساب المواطن. الضغط على أهلية حساب المواطن. إدخال رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”. كتابة رمز التحقق. الضغط على التالي. سيتم فتح صفحة حسابك الخاصة بحساب المواطن لك وإدا كنت مؤهل أم لا. غفي حالة عدم استحقاق الأهلية يمكنك تقديم طلب اعتراض على رفض الأهلية لحساب المواطن

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