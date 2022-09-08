نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعادتها انتظار خيالي لمعشوقة ألعاب الأكشن جاتا جراند ثيفت اوتو فايف newGrand city state 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد انطلاق لعبة جراند ثفت أوتو6 صدرت تفاصيل حول موعد نزول لعبة Grand theft auto 6 ،السلسلة التى لاقت نجاحًا كبيرًا وكانت الأكثر انتشارًا من روكستار بعد لعبة جراند أوتو 5 التي حققت نجاحًا ساحقًا ،قررت أن تُطلق إصدارًا جديدًا لها ومختلفًا عن الإصدارات الأخرى،و هذا سيلقى اهتمامًا شديدًا وإعجابًا كبيرًا خاصة من محبي اللعبة ،ومن المفروض أن الإصدار الجديد سيفوق جميع التوقعات .وفى هذا المقال سنتعرف على أهم التسريبات التى صدرت عن اللعبة GTA6 بالنسبة للموعد بالإضافة إلى كيفية تحميل اللعبة على الأجهزة التى ستقدم دعم لنزول هذه اللعبة. متى يكون نزول لعبة جراند ثفت أوتو 6

وردت بعض التفاصيل مؤكدةً حول موعد انطلاق اللعبة التى يترقبها الجميع من مختلف الفئات العمرية ومن شتى بقاع العالم ،اللعبة لا تزال قيد التطوير والتحديث لكي تصل لأدق صورة يمكن أن تصل إليها ومتوقع نزولها فى الربع الأول من الموسم الجديد عام 2023 ، وسيتم تحميلها على أجهزة معينة تدعم أنظمة محددة وفى الأوقات التالية يمكن استحداث نسخة أخرى ملائمة للأجهزة الموجودة فى الأسواق ، اللعبة لم يتم إصدارها حتى الآن ،لذلك يجب توخى الحذر من المواقع المنتشرة على الإنترنت التى تزعم إطلاق اللعبة وهي فالحقيقة نسخة محدثة ومطورة على أنها اللعبة الأصلية “ جراند ثفت أوتو 6 “ ،ومن الجدير بالذكر أنها ستتضمن شخصية أنثوية فى سابقة لها لم تحدث فى أي إصدار آخر من اللعبة.

كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6

بعد التفاصيل التى صدرت حول موعد انطلاق اللعبة وردت أخرى حول كيفية تحميل اللعبة لكي يحصل عليها المستخدم بشكل سليم بدون إعلانات منبثقة تسبب إزعاجًا للمستخدمين وها هي طريقة التحميل :

إخلاء مساحة تخزينية على جهاز الكمبيوتر يبلغ مقدارها 60 جيجا بايت، التأكد من اتصال الجهاز بمصدر للانترنت القوي فتح متصفح يتم استخدامه بشكل دائم و مستمر البحث عن اسم الشركة ROCK STAR GAME، ومن ثم التسجيل بالدخول بايميل المستخدم، البحث عن لعبة Grand theft auto 6 فى الموعد الذى تم تحديده، ثم يتم اختيار الإصدار الذى يتوافق أو يدعمه الجهاز، ويمكن وقتها أيضاً تثبيت اللعبة من خلال جوجل بلاى.