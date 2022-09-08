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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدرجات معدلات القبول في العراق 2022/2023 بالجامعات العراقية الخاصة والحكومية الفرع التطبيقي الأحيائي من وزارة التعليم العالي العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة معدلات القبول في العراق 2022 يستعد الطلاب في مختلف أنحاء العراق في هذا التوقيت للتسجيل في الجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات، والتي يتم القبول بها مع بداية العام الدراسي الجديد بناء على الحدود الدنيا والمعدلات التي يتم تحديدها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم العالي العراقية، بناء على بعض الضوابط والشروط التي تحددها كذلك لكي يتم قبول الطلاب في مختلف الكليات بجميع الجامعات العراقية، ونجد أن أبرز ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب هو معدلات القبول في الفرع التطبيقي في العراق، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور معدلات القبول في العراق 2022 الفرع التطبيقي.
معدلات القبول في العراق 2022 الفرع التطبيقي
ما هي معدلات القبول 2022-2023 في الجامعات العراقية وقد بدأت الجامعات المختلفة في طرح المعدلات الخاصة بالقبول بها في جميع الكليات للطلاب، وبناء على ذلك فقد نشرت وزارة التعليم العالي العراقية دليل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها يتضمن كافة المعدلات الخاصة بالقبول في الكليات والجامعات المختلفة بجميع الفروع بشكل عام، فنجد أن هناك اختلاف كبير في معدلات القبول في العراق الفرع التطبيقي بناء أن الجامعة، وقد جاءت المعدلات المعلنة هذا العام على النحو التالي.
|الفرع التطبيقي
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معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022/2023
معدلات القبول في العراق الفرع الأحيائي 2022
وقد تم تحديد المعدلات الخاصة بالقبول في الفرع الأحيائي في مختلف الجامعات للطلاب هذا العام 2022، والتي جاءت على النحو التالي.
|الفرع الأحيائي
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالدرجات معدلات القبول في العراق 2022/2023 بالجامعات العراقية الخاصة والحكومية الفرع التطبيقي الأحيائي من وزارة التعليم العالي العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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