نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف آيفون IPhone 14 الجديد بأحدث المواصفات والمميزات الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار هاتف آيفون Apple 14 الجديد في مصر والسعودية ، أعلنت شركة آبل عن طرح هاتفها الجديد آيفون 14 برو، كما أعلنت الشركة خلال المؤتمر السنوي عن مميزات هذا الهاتف، موضحة بأنه يتميز بشاشة متطورة وذكية عن الهواتف الأخرى الحديثة، ومن المتوقع أن يتم طرحه في السوق في الرابع عشر من شهر سبتمبر الحالي 2020، كما أكدت الشركة بأنه تم تحسين كاميرا آيفون 13 مرتين على التوالي، لتعمل بخاصية آبل برو رو، ويمكن من خلالها التقاط الصور بطريقة عرضية أكبر وأوضح من قبل، كما يمكن استخدام خاصية التقريب والتمتع بثلاثة أضعاف الصورة.

مواصفات وأسعار هاتف آيفون Apple 14 الجديد في مصر والسعودية

يتمتع جهاز آيفون 14 آبل بعدد من المميزات منها:

أبعاد شاشة الهاتف تصل إلى 6,1 بوصة.

يتميز بدقة عالية للشاشة 2556×1179.

معالج سداسي النواة.

نظام التشغيل iOS 16.

وحدة معالجة الرسوميات.

كما يحتوي على مساحة ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.

تتراوح مساحة التخزين في هواتف آيفون آبل 14 بين 128، 256, 512,1000 جيجا بايت.

كما تم تزويد الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية بدقة 12+12+48 ميجا بيكسل.

كما يوجد فلاش مزدوج led, HDR .

يساعد الفلاش على صورة فوتوغرافية أكثر وضوحا وجمالاً .

تتميز الكاميرا الأمامية بخاصية Top 3D .

كما تتميز الكاميرا الأمامية بوجود مستشعر رئيسي يعمل بدقة ١٢ ميجا بكسل، وهو مستشعر ثلاثي الأبعاد.

مواصفات وأسعار هاتف آيفون Apple 14 بمصر والسعودية