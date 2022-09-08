نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل:- وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية اليوم الخميس 8/9/2022 ومن هو حاكم بريطانيا القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية اليوم الخميس 8/9/2022 حيث أثار هذا الخبر جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة حقيقة أمره على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري مجريات وتفاصيل هذا الخبر من حيث أسباب الوفاة ومن سيتولى الحكم خليفة الملكة

وفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية

اليوم اعلن قصر باكينغهام فى العاصمة البريطانية عن وفاة ملكة بريطانيا العظمي الملكة إليزابيث الثانية وذلك عن عمر يناهز الـ96 عاماً على ان يؤكد هذا الخبر بعدما تم تعليق منشوراً لعامة الشعب على قصر الباكينغهام، حيث يرجع البعض على ان اليوم قد أثار قلق الأطباء حول صحة الملكة التي قد تدهورت بعد ان عانت المملكة مؤخراً من اعراض فيروس كورونا المستجد، على ان يثار خبر وفاة الملكة حزناً شديداً من قبل الشعب البريطاني الذي قد تجمع على الفور على أبواب قصر باكنغهام فى صمت وحزن يخيم على أجواء القصر على ان تبدأ على الفور الاذاعة البريطانية فى بث نشيط بريطانيا العظمي وبدأت برقيات التعزية من الآن من زعماء العالم تصل الى بريطانيا

من هو حاكم بريطانيا القادم

سيكون حاكم بريطانيا القادم الابن الأكبر للملكة اليزابيث الثانية الامير تشارلز الذي قد ولد فى عام 1948 ويبلغ من العمر 73 عاماً على ان يتولى قيادة الكومنولث التي تضم 14 دولة

سيرة حياة ملك بريطانيا العظمى

ولدت الملكة اليزابيث الثانية فى عام 1926 وهي ابنة الملك جورج السادس وابنة الملكة الأم إليزابيث باوز ليون، تولت منصب قيادة الكومنولث بعدما توفي الملك جورج السادس فى فبراير عام 1952 لتولي العرش حتى وفاتها اليوم لمدة 70 عاماً لتصبح فترة حكم ملكة بريطانيا من أطول فترات الحكم التي شهدتها بريطانيا العظمى، على ان يتولى اعتباراً من هذا العام الملك تشارلز الحكم الابن الأكبر للملكة ليصبح الان الابن الأكبر للملك تشارلز الأمير ويليام دوق هو ولي عرش مملكة بريطانيا العظمى، هذا وسوف تشهد بريطانيا الايام الماضية فعاليات جنازة الملكة اليزابيث الثانية التي نتابعها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بشكل خاص