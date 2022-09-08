نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية وإعلان تشارلز ملكاً للمملكة المتحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة اليوم خبر هز العالم بأسره، الجميع في حالة من للحزن لانتهاء قصة المرأة التي سطرت جزء كبير من تاريخ العالم، أعلن قصر باكنجهام منذ قليل وفاة الملكة وتم تنكيس أعلام القصر حداداً على روح الملكة الدستوري لستة عشرة دولة تابعة للمملكة المتحدة، ودول الكومنولث التي تبلغ ثلاثة وخمسين دولة، اليوم تتشح كل تلك الدول بالحزن، تلك الملكة التي لامست قلوب الملايين من شعوب العالم تنتهي اليوم مسيرتها وقد تم إعلان الأمير تشارلز ملكاً لبريطانيا.

وفاة الملكة إليزابيث التانية

كانت الملكة مؤخراً قد أصيبت بوعكة صحية لازمتها الفراش لفترة، وتم الإعلان اليوم رسمياً عن الوفاة عن عمر يناهز 96 عاماً، هي إليزابيث ألكسندر ماري ويندسور، ولدت في 21 من أبريل عام 1926 في مدينة مايفير بلندن، تزوجت الأمير فيليب دوق ادنبره، وأنجبت الأمير تشارلز ملك إنجلترا اليوم، والأميرة آن، والأمير أندرو دوق يورك.

تلقت الملكة إليزابيث الدروس الخاصة في التاريخ الدستوري منذ نعومة أظفارها لتهيئتها كملكة للبلاد، فقد كانت المرشحة الثالثة لتولي ذلك المنصب في عهد جدها، تعلمت اللغة الفرنسية منذ صغرها من المربيات، انضمت إلى حركة الفتيات المرشدات التي كانت قد تأسست خصيصاً من أجلها وتعليمها التواصل الاجتماعي، ثم انضمت لاحقاً إلى أحد المنظمات التوجيهية، وظلت في العمل العام حتى توليها حكم البلاد في عام 1952 وحتى وفاتها اليوم.

تشارلز ملكاً لبريطانيا

وبعد إعلان وفاة الملكة اليوم، تم إعلان تولي ولي العهد الأمير تشارلز الثالث ملكاً للبلاد، وذلك بترتيب مسبق من الملكة المتوفاة، وتم إطلاق لقب الملكة المرافقة على زوجته الحالية كاميلا، الملك تشارلز قد انتقل إليه الجيش تلقائياً وكذلك كل أمور ومقاليد الحكم.

ولد الملك تشارلز في 14 نوفمبر 1948 واسمه بالكامل تشارلز فيليب آرثر چورچ، ويبلغ من العمر الآن 73 عاماً، ويعد أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ المملكة المتحدة، واتخذ هذا المنصب منذ يوليو عام 1958، تزوج من الأميرة ديانا المتوفاة في عام 1996، وانجب منها الأمير ويليام دوق كامبردج والأمير هاري دوق ساسيكس، كان يحمل رتبة مشير في الجيش البريطاني ثم أصبح ولي العهد حتى أُعلن اليوم ملكاً.