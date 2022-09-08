الخارجية الروسية: نقل إدارة محطة زابوروجيا إلى كييف أمر مضحك وسيؤدى إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 08:26 مساءً - أكدت روسيا، أن نقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى كييف التي لا تسيطر على أي شيء على الإطلاق، سيؤدي إلى كارثة نووية عالمية.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نحن نرى كيف يتم استخدام هذا الموقع النووي من قبل نظام كييف ببساطة كعنصر من عناصر الابتزاز النووي، وخلق التهديدات".

وأضافت: "ندرك جيدا أن الغرب قد وضع بشكل مثالي نظاما من التدبير والاستفزاز وارتكاب الجرائم تحت علم غريب، كما جرى في أجزاء أخرى من العالم، وبالطبع القول بأنه يمكن نقل المحطة إلى سيطرة نظام كييف، الذي لا يسيطر على شيء على الإطلاق، أمر مضحك".