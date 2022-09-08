بريطانيا تعلن تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 08:26 مساءً - أعلنت الحكومة البريطانية تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث أعلنت الأسرة الملكية فى بريطانيا وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما، حسبما ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام.

يذكرأن، سادت حالة من القلق فى المملكة المتحدة بعد إعلان قصر باكنجهام منذ قليل أن الملكة اليزابيث الثانية تخضع للاشراف الطبى فى بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها، وتم إبلاغ عائلة الملكة المقربة بما فى ذلك أمير ويلز، حيث أدى الإعلان الأخير إلى تصعيد المخاوف على صحة الملكة.