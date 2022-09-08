جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات بلينكن فى بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكترونى بمناسبة تهنئة الولايات المتحدة الأمريكية لشعب مقدونيا بمناسبة الاحتفال بمرور 31 عاما على استقالا بلادهم.
وأشار بلينكن إلى أن "مقدونيا الشمالية خطت خطوات كبيرة نحو التكامل الأوروبى من خلال فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى هذا العام وإن الوحدة فى أوروبا والسعى وراء قيمنا الديمقراطية أكثر أهمية الآن من أى وقت مضى".
وأضاف بلينكن أن بلدينا يتشاركان القيم الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان التى تقف بقوة فى مواجهة التحديات العالمية.
وخلص بالقول إن الولايات المتحدة ستستمر فى الوقوف مع مقدونيا الشمالية فى مساعيها الكبيرة لزيادة رخاء مواطنيها وتحسين سيادة القانون وتقوية المؤسسات الديمقراطية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: نواصل دعمنا لمقدونيا الشمالية فى مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.