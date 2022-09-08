أمريكا: نواصل دعمنا لمقدونيا الشمالية فى مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - جاءت تصريحات بلينكن فى بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكترونى بمناسبة تهنئة الولايات المتحدة الأمريكية لشعب مقدونيا بمناسبة الاحتفال بمرور 31 عاما على استقالا بلادهم.

وأشار بلينكن إلى أن "مقدونيا الشمالية خطت خطوات كبيرة نحو التكامل الأوروبى من خلال فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى هذا العام وإن الوحدة فى أوروبا والسعى وراء قيمنا الديمقراطية أكثر أهمية الآن من أى وقت مضى".

وأضاف بلينكن أن بلدينا يتشاركان القيم الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان التى تقف بقوة فى مواجهة التحديات العالمية.

وخلص بالقول إن الولايات المتحدة ستستمر فى الوقوف مع مقدونيا الشمالية فى مساعيها الكبيرة لزيادة رخاء مواطنيها وتحسين سيادة القانون وتقوية المؤسسات الديمقراطية.