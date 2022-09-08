رئيسة وزراء بريطانيا: الملكة إليزابيث أمضت حياتها فى خدمة شعبنا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز، أشارت رئيسة وزراء بريطانيا، إلى أن الملكة إليزابيث الثانية أمضت حياتها فى خدمة الشعب البريطانى. وتابعت: "سنحتفى جميعا ودول الكومنولث بإنجازات الملكة الراحلة".

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