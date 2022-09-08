عاجل- بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. تشارلز ملكا لـ بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا. أمير ويلز تشارلز يبلغ 73 عاما وهو الوريث الشرعى لعرش بريطانيا باعتباره الأبن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية. تشارلز هو الحفيد الأكبر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث، وتلقى تعليمه فى مدرستى تشيم وجوردونستون، وهما المؤسستان اللتان تلقى فيهما والده، الأمير فيليب دوق إدنبرة، تعليمه عندما كان طفلا.

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