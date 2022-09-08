الأمين العام للأمم المتحدة: الملكة إليزابيث كانت مثالا للتضحية والتفانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقا لما ذكرت فضائية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها، منذ قليل. وكانت الأسرة الملكية فى بريطانيا أعلنت منذ قليل عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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