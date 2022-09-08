العالم اليوم - سقوط جسر لندن.. وفاة أطول ملوك بريطانيا حكما

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 08:19 مساءً - توفيت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الخميس، عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد أن أعلن الأطباء عن قلقهم نتيجة الحالة الصحية للملكة في وقت سابق من اليوم.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن الأمير تشارلز هو ملك بريطانيا الحالي، ومن المقرر أن يعود إلى لندن يوم الجمعة.

وأعلن قصر باكنغهام الملكي أن جثمان الملكة، والتي توفيت في اسكتلندا، سيتم نقله إلى لندن يوم الجمعة أيضًا.

وتولت الملكة عرش بريطانيا عام 1952، وكان رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هو ونستون تشرشل.

وعلى مدار حكمها الذي دام لنحو 70 عامًا، قامت الملكة بتكليف نحو 16 رئيسا لوزراء بريطانيا، كان آخرها ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا الحالية، والتي تولت منصبها يوم الاثنين.