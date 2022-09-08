نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدفعة 58 دفعة شهر سبتمبر من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن، هو برنامج دعم للأسر المستحقة بالمملكة، لمساعدتهم على تخطى الآثار الناتجة عن التضخم العالمي، وينتظر المسجلين بالبرنامج معرفة موعد نزول الدفعة 58 “دفعة شهر سبتمبر حساب المواطن”، وذلك بالنسبة للمستفيدين الجدد والقدامى.

موعد نزول دفعة شهر سبتمبر حساب المواطن

أعلن حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة 58 بحساب الأيبان البنكي لجميع المستفيدين التي تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، بداية من فجر الأحد الموافق 11 سبتمبر، ما لم تصدر تعليمات سامية بتقديم موعد الدفعات.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع في الشهر الماضي مبلغ 3.6 مليار ريال، وهو المبلغ المخصص للمستفيدين الذين استكملوا طلباتهم قبل يوم 10 يوليو 2022، أما من سجلوا بعد هذا التاريخ وقبل يوم 10 أغسطس، فمن المتوقع أن تنزل الدفعة في حسابهم في التاريخ المعلن عنه.

متى تنزل أهلية المستفيدين من حساب المواطن دفعة شهر سبتمبر

تتم دراسة أهلية المستفيدين قبل نزول دفعة شهر سبتمبر ” الدفعة 58 “، وبالنسبة المستفيدين الجدد الذين قدموا طلب للحصول على دعم حساب المواطن قبل يوم 10 أغسطس وتمت الموافقة على موافقتهم قبل هذا التاريخ، فسوف تتم دراسة أهليتهم ضمن مستفيدس الدفعة 58 عن شهر سبتمبر.

أهلية حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أجاب في تغريدة له على أحد استفسارات أحد المواطنين على تويتر، أنه إذا كان قد قدم طلب تسجيل مستفيد جديد، واستوفى المرفقات المطلوبة منه قبل تاريخ 10 أغسطس الجاري، فسوف تتم دراسة أهليته وسوف يتم إبلاغه بأنه مستوفي لشروط الأهلية ضمن دورة شهر سبتمبر عبر حسابه ، ويمكن أن يعرف أنه مؤهل من خلال الدخول على ” دراسة الأهلية” في حسابه.

حالات الدفعة في حساب المواطن

إذا صدرت نتيجة الأهلية وكانت حالتك مؤهل، فعليك انتظار موعد إيداع الدفعة 58 بحسابم الأيبان البنكي الخاص بك، ويمكن أن تظهر لك أيًا من الحالات التالية في حالة الدفعة الخاصة بك:

مدفوعة : وتعني أن دفعتك تم تحويلها لحسابك

في الانتظار: يجب أن تراجع حساب الأيبان البنكي الخاص بك.

مرفوضة : إذا ظهرت رسالة ” مرفوضة” فهذا معناه أن حسابك البنكي المسجل في البرنامج يحتاج للتنشيط.

تحت الإجراء للصرف : هذه الحالة معناها أن الدفعة سوف تنزل في أي وقت على مدار اليوم في حسابك.

شروط أهلية حساب المواطن

لاستيفاء الأهلية يجب أن يكون المواطن المقدم سعودي الجنسية، أو ابن لمواطنة سعودية، أو غير سعودي متزوج من سعودية يحمل بطاقة تنقل، أو غير سعودية متزوجة من سعودي وتحمل بطاقة تنقل.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية خلال العام الأخير، بحيث لا يكون قد أقام خارج المملكة أكثر من 90 يوم متصلًا.

أيضًا من شروط استحقاق حساب المواطن ألا يكون المواطن المقدم مقيم في أي دار من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أيضًا يجب أن توافق بياناته التي أفصح عنها في البرنامج مع البيانات المسجلة في الجهات الأخرى ذات الصلة.

مع ملاحظة أن معايير الأهلية تختلف عن معايير الاستحقاق، حيث يمكن أن تنطبق عليك جميع الشروط السابقة، لكن لا تنزل دفعة حساب المواطن، والسبب في ذلك الاستحقاق يتوقف على الدخل الإجمالي لأفراد الأسرة وعدد أفراد الأسرة المسجلين كتابعين في البرنامج وأيضًا أعمارهم.خطوات التسجيل ببرنامج حساب المواطن.

ماذا أفعل إذا كانت الحالة غير مؤهل في حساب المواطن

بعد أن صدرت نتائج الأهلية للدور 58 من حساب المواطن عن شهر سبتمبر، يمكنك الدخول إلى حسابك ومعرفة حالة الأهلية.

في حالة ظهر حالة غير مؤهل يجب عليك مراجعة سبب عدم الأهلية، ثم تحديث بياناتك، وقد يكون السبب عدم رفع عقد إيجار مسجل أو أن أحد التابعين المسجلين غير مستوفي لشروط أهلية حساب المواطن.

للتسجيل كمستفيد جديد في حساب المواطن

إذا لم تكن قد سجلت من قبل في البرنامج، يجب أولًا أن تدخل للصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن .

ثم تختار تسجيل مستخدم جديد.

ويمكنك بعد ذلك اتباع خطوات تسجيل مستفيد جديد في حساب المواطن بالتفصيل.