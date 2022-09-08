Mehe Gov Lb موقع استخراج نتائج الامتحانات الرسمية الثانوية الترمينال لبنان 2022 الدور الثاني بالرقم المرشح للطالب

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عمر شويل - جدة نتائج الامتحانات الرسمية الثانوية لبنان الدور الثاني، يبحث طلاب الثانوية اللبنانية عن نتيجة الدور الثاني لهذا العام 2022م، حيث تسيطر على الطلاب حالة من التوتر والقلق ترقبًا لنتيجة الاختبارات حتى يطمئنوا على مجهودهم، وقد أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم اللبنانية عن ارتفاع نسبة نجاح الدور الثاني للثانوية لعام 2022م، وذلك بالمقارنة بالأعوام السابقة بين الطلاب بمختلف التخصصات، وسنوضح فيما يلي الآلية الصحيحة للاستعلام عن نتائج الدور الثاني لامتحانات الثانوية 2022م.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدور الثاني للبكالوريا بلبنان 2022م

عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية اللبنانية يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بطريقة إلكترونية ويكل سهولة وبدون الاضطرار للخروج من المنازل، وذلك عبر اتباع الخطوات اليسيرة التالية :

الولوج للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم اللبنانية، والذي يمكن الدخول له عبر الضغط على هذا الرابط.

ادخل على قسم نتائج الثانوية اللبنانية 2022م.

دون رقم مرشح الطالب.

دون اسم المدرسة الموجود بها الطالب.

انقر على تبويب نتائج الدورة الأولى.

اضغط على أيقونة عرض النتائج.

ستظهر نتيجة الطالب بشكل تفصيلي.

نتائج البكالوريا اللبنانية 2022م

أعلنت وزارة التعليم اللبنانية عن انتهاء كل أعمال تصحيح إجابات جميع الطلاب لكافة المواد الدراسية وبالوقت الحالي يتم جمع درجات الطلاب وسيتم الاستعداد لرفع الدرجات على موقع الوزارة الإلكتروني، وقد بينت مصادر مسؤولة بالوزارة أن النتيجة سوف تعتمد من وزير التعليم اللبناني أثناء الساعات القادمة، كما تسعى الوزارة إلى إنشاء منصات إلكترونية للتيسير على كل الطلاب، هذا وقد أنها طلاب الدور الثاني امتحاناتهم قبل عيد الأضحى الماضي.

استخراج نتائج الامتحانات الرسمية الثانوية الترمينال لبنان 2022 الدور الثاني

إلى الآن يتساءل الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الدورة الثانية للبكالوريا اللبنانية لهذا العام، حيث لم تعلن وزارة التعليم بلبنان عن موعد الإعلان عن النتيجة والتي يتوقف عليها مصير الطلاب، ولكن من المتوقع أن تظهر النتيجة بطريقة تدريجية بكل مدن ومحافظات لبنان، وذلك عقب اعتمادها من قبل عباس الحلبي وزير التعليم.

بذلك نكون قد بينا جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بنتيجة الدور الثاني للثانوية اللبنانية لهذا العام 2022م، مع تمنياتنا بالتفوق والنجاح لكل طلاب البكالوريا اللبنانية الجولة الثانية.