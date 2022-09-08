نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة شحن جواهر فري فاير garena صالحة لجميع الحسابات ومؤكدة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد العديد من طرق شحن جواهر فري فاير، إلا أن أكثر مصداقية توفر لك آلاف الألماس بشكل أكيد وحقيقي 100% هي عملية الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة، ويتطلب ذلك اختيار أفضل العروض المخفضة التي تساعدك على الحصول على ما تريد مقابل دفع قيمتها، أي أن الشحن هنا ليس مجاني بل مدفوع، يُمكنك استخدامه في شراء ما تريد داخل بيئة اللعب من أدوات وعناصر ومهام.

خطوات الشحن الأكيدة

لـ شحن جواهر فري فاير بشكل أكيد كما أوضحنا في السطور السابقة، لابد من اتباع عدد من الخطوات البسيطة، وفي حالة الإخلال بأي خطوة منها، لن تستطيع إتمام عملية الشحن، ويتطلب تأكيدها بعناية كبيرة، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

في البداية لابد من تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للعبة فري فاير.

أو تسجيل الدخول عبر موقع الشحن الرسمي: shop2game.

ثانيًا لابد من المتابعة من خلال ربط حسابك أو تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

ثم بعد ذلك اختيار شحن جواهر اللعبة وليس استرداد المكافآت والجوائز والهدايا.

يلي ذلك اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني التي تناسبك، من أجل دفع قيمة ما ستقوم بشرائه من ألماس.

ثم تسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني في الخانة المخصصة لها.

كما يجب تسجيل رقم الآي دي id الخاص بمعرف اللاعب في الخانة المخصصة أيضًا.

وبعد استيفاء الخطوات السابق ذكرها، لابد من اختيار عدد الجواهر التي تريد الحصول عليها، مع متابعة العروض التي تقدمها اللعبة المخفضة والرائعة، ثم الضغط على موافق بعد مشاهدة ومتابعة ما سيتم خصمه من رصيدك المالي بمبلغ بسيط حسب الشحن.

استرداد الأكواد

كما يُمكنكم من خلال موقع استرداد أكواد اللعبة، من تسجيل الأكواد الجديدة سارية الصلاحية التي يتم نشرها وفق التحديثات المستمرة، من أجل الحصول على جواهر مجانية، شريطة أن تكون تلك الأكواد سارية وغير مستعملة أو منتهية، وفي حالة اتباع الخطوات الصحيحة والسليمة أيضًا، ستتمكن بكل تأكيد من الحصول على الماسات التي تبحث عنها، وتلك طريقة أيضًا من طرق الشحن المعروفة.