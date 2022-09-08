نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب إعفاء من البنك العقاري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلجأ بعض المواطنين الحاصلين على قرض من البنك العقاري إلى البحث عن طريقة طلب إعفاء من البنك العقاري وذلك عندما يتعرضون لظروف طارئه تمنعهم من دفع ما تبقى من أقساط القرض كما أنه يمكن الحصول عليه في حالة الوفاة، نتعرف من خلال السطور التالية على خطوات طلب الإعفاء.

طريقة طلب إعفاء من البنك العقاري

وفرت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية خدمة تقديم طلب إعفاء من البنك العقاري وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ ” وزارة المالية ” مباشرة.

النقر على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية “.

الضغط على أيقونة ” خدمات الأفراد “.

النقر على ” نموذج إعفاء القرض “.

يقوم بعد ذلك الموقع بتحويل المتقدم إلى الصفحة التالية والخاصة بتحديد نوع القرض.

النقر على أيقونة ” صندوق التنمية العقاري “.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة من قبل الموقع في حقولها الصحيحة.

تحديد نوع القرض.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

إدخال الاسم الرباعي للمستفيد.

إدخال رقم الحفيظة مع ضرورة تحديد مصدرها وتاريخها.

إدخال رقم العقد.

على المتقدم تحديد الشركاء في حالة وجدوا.

تحديد مكان القرض.

إدخال الاسم الرباعي مرة أخرى.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب في الحقل المخصص لها.

تدوين رقم الهاتف المحمول.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

النقر على أيقونة ” تسجيل “.

يتواصل بعدها الموقع مع المتقدم لتحديد حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

شروط الإعفاء من القروض الشخصية

يمنح البنك الإعفاء من سداد باقي أقساط القرض في حالة وفاة الشخص المقترض أو العجز الكلي بينما توجد هناك بعض الحالات استثنائية التي أوضحتها وزارة المالية وهي كالتالي:

الوفاة بسبب الانتحار.

الوفاة حسب طبيعة العمل.

إدمان العميل للمخدرات أو المشروبات الكحولية.

الوفاة نتيجة النفايات النووية أو الإشعاع النووي.

الوفاة نتيجة الكوارث الطبيعية.

الوفاة في الحروب.

صدور أحكام قضائية ضد الشخص المقترض.

من الجدير بالذكر أن البنك العقاري يوفر العديد من الطرق السهلة والمبسطة لإعفاء المواطنين من القروض العقارية وذلك في حال ثبتت عدم قدرته على السداد وفق مجموعة من الشروط يحددها البنك.