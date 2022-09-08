نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني التي تشغل محركات بحث جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشغل حول تلك النتائج حالات من التوتر والقلق لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى محيط محافظة صلاح الدين وبغداد وبابل ودهوك والرصافة والكرخ وغيرها من المحافظات العراقية، حيث قد انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً من عمليات اعلان تلك النتائج والتي اصبحت معلنة الان فى جميع المحافظات العراقية وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل ننقله ونستعرضه مع حضراتكم الان

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

فى صباح يومنا الحالي اصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بياناً رسمياً عن ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني وذلك على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث قد شهدت حالة من الجدل حول تلك النتائج وذلك بعد انتشار عدد كبير من الشائعات المتعلقة حول تلك النتائج فيما يتعلق حول ظهورها حول مواقع غير رسمية، لتنهي وزارة التربية والتعليم العراقية هذا الجدل لتعلن عبر صفحتها الرسمية على الفيس اليوم الموافق 8/9/2022 لظهور تلك النتائج على موقع الوزارة الرسمي، عليه سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني

يصبح الان بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل جاء على النحو التالي:-

• في البداية يجب عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

• بعدها قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

• ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

• ابدء بعدها بتسجيل رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

• ابدء فى تحديد المحافظة التابعة اليك فى الايقونة المخصصة لها

• انقر فى النهاية على ايقونة عرض الدرجات وبهذا تكون أمامكم النتائج فى الحال معلنة

على العلم على انه بامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان البدء فى مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة على الاستعلام عن تلك النتائج حتي نوافيكم بتلك النتائج على الفور