نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [سريع] نتائج الثالث متوسط 2022 البصرة امتحانات الدور الثاني Iraq_Results في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم نتائج الثالث متوسط 2022 البصرة، حيث تم الإعلان اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022 من وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف ثالث المتوسط الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن ملفات الدرايف الخاصة بها التي يمكن الدخول إليها من رابط صفحة مديرية المحافظة التي منها الطالب في العراق، ومن ثم الانتقال إليها، وسنضع لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط الدخول السريع إلى صفحة مديرية تربية المحافظة البصره ومن ثم اختيار المدرسة إلى جميع الطلاب، وبعدها معرفة النتيجة سواء بالاسم أو الرقم الامتحاني، فتابعوا معنا في موقع ثقفني.

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني

وقد شارك عدد كبير من الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العراق سوا من محافظة بغداد (الكرخ، الرصافة)، أو ديالى، ذيب قار، البصرة، كربلاء، ميسان، كركوك، المثنى، النجف، نينوى، القادسية وكذلك العديد من باقي المحافظات، حيث كان هناك عدد مكملين هائل في نتائج الدور الاول للصف الثالث المتوسط، وانتهت الاختبارت منذ أيام، وانتهت معها عمليات التصحيح بشكل سريع في كنترولات العراق.

وتوقعنا أن تظهر النتائج في هذه الأيام بالفعل، حيث توقعنا موعد النتيجة في موقع ثقفني أن تظهر النتائج إما قبل زيارة الاربعين الحسين في العراق أو بعدها على طول، وقد ظهرت قبلها وهذا ما يوافق توقعاتنا حسب خبرتنا الطويلة في نتائج وزارة التربية العراقية في المرحلة المتوسطة، حيث اعلنت وزارة التربية عن روابط كشوف كافة المحافظات.

اخبار نسب نجاح نتائج امتحانات للدور الثاني

وبالنسبة إلى نسب النجاح، فقد قمنا بمتابعة نتائج الكثير من طلاب الثالث المتوسط في مختلف المحافظات العراقية، ووجدنا نسب النجاح بينهم كالآتي:

نسب النجاح والرسوب متفاوتة إلى حد كبير بين المدارس المختلفة.

ولكن بشكل عام نسبة النجاح التقريبية حسب ملاحظتنا تتراوح بين ال60 إلى 75 بالمئة بشكل عام في المتوسط.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 البصرة

ونتابع معكم طرق الاستخراج الرسمية الخاصة ب الامتحانات الثالثة المتوسطة دور الثاني لسنة 2022، حيث يشكو الكثير من الطلبة بأن الروابط المنتشرة في مواقع التواصل غير شغالة، وسنتابع معكم طريقة الدخول إلى أخبار مديرية محافظة البصرة في موقع وزارة التربية العراقية السريع، فتابعوا معنا.

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني الرسمي عبر الرابط https://epedu.gov.iq .

. ستنتقل إلى صفحة اخبار المديرية العامة لتربية البصرة.

اذا لم تجد فيها الرابط اضغط على اخبار الوزارة ثم وزارة التربية.

اضغط على زر البحث.

اكتب البصرة.

ثم سيظهر لك خبر استخراج نتائج البصرة ثالث متوسط الدور الثاني 2022 لجميع الطلبة.

اضغط على الرابط.

ابحث عن المدرسة الخاصة فيك.

ثم بعدها اضغط عليها ليفتح الكشف.

ابحث عن اسم الطالب بشكل يدوي، او استخدم خاصية البحث في كوكل درايف واكتب الرقم الامتحاني.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني الخارجي

وفي حالة اذا لم تستطيع التعامل مع موقع الوزارة بسبب مشكلة ما، فيمكنك اتباع هذه الخطوات:

انتقل إلى موقع نتائجنا الإلكتروني results.mlazemna.com.

انزل إلى اسفل، واضغط على نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022.

اضغط على أيقونة عرض في محافظة البصرة.

في البحث اكتب اسم المدرسة، وداخل الكشف اكتب اسم الطالب الرباعي.

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