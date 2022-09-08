نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت.. رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية epidu.gov.iq الشغال في عموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، يبحث عنه الالاف من الطلاب بعدما قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني في عموم المحافظات العراقية عبر موقعها الرسمي بداية من عصر اليوم ليتمكن الطلاب من استخراجها في أقل من دقيقة، وذلك بعدما تم اعداد كشوف بأسماء الطلاب الراسبين والناجحين في نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 ليتم تحميلها عبر موقع النتيجة بعد أن تم اعتمادها، وخلال السطور القادمة سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة اون لاين من خلال عدة خطوات بسيطة دون الاضطرار للذهاب إلى المدرسة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

بعدما تزايدت تساؤلات الطلاب حول موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، قامت وزارة التربية العراقية باعتماد النتائج في كل المحافظات دفعة واحدة عصر اليوم الخميس، بعدما انهى المصححون كافة أعمال التصحيح المتعلقة بأوراق امتحانات الدور الثاني للصف الثالث متوسط 2022 والتي جائت في مجملها سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، هذا وقد تم عقد مؤتمر صحفي موسع خلال الساعات الماضية بمقر الوزارة بهدف الاعلان عن تفاصيل النتيجة والكشف عن نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، وستتاح النتيجة في كافة المدارس بداية من يوم الأحد القادم بإذن الله.

موقع نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني برابط مباشر

وقد أتاحت وزارة التربية العراقية للطلاب وأولياء أمورهم امكانية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بشكل الكتروني عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت كعادة كل عام، من خلال اتباع خطوات بسيطة جدا من خلال ادخال بعض البيانات التي ستطلب من للتعرف على هويته، فقط اتبع الخطوات التالية:

على الطالب الدخول فورا إلى موقع وزارة التربية العراقية .

. الآن قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

حدد الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022.

قم بادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اكتب اسم محافظتك.

ابدء البحث.

ستظهر لك نتيجتك ودرجاتك تفصيليا.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

كما يمكن للطالب التوجه إلى مدرسته للحصول على بيان درجاته في امتحان الدور الثاني للصف الثالث المتوسط 2022 بالاسم فقط دون دفع أي رسوم تذكر، وذلك بعدما تم الانتهاء من جميع أعمال المراجعة والتصحيح على مستوى الادارات والمديريات التعليمية.