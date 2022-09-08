نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي وشروط قرض الأسرة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك التسليف في المملكة العربية السعودية من أهم بنوك التمويل والقروض للدعم المادي والمالي لجميع الآسر المقيمة بالممكلة وحيث أوضحت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المواطنين الذين يريدون الحصول على القروض التمويلية وتصل قيمة التمويل حتى 100.000 ريال، كما أن هذه الشروط غير معقدة وسهلة، ومن خلال هذا المقال سوف تعرف على الشروط الجديدة لبنك التسليف 1444 ومزايا قرض الأسرة من البنك كما نوضح خطوات الحصول على قرض بنك التسليف بكل سهولة.

مزايا قرض الأسرة بنك التسليف 1444

يمكن لآي أسرة التقديم لدى بنك التسليف السعودي للحصول على قرض دون دفع أي رسوم إدارية، توفير أبسد طرق سداد للمواطنين والتي تعتبر من أهم سُبل الراحة التي يقدمها البنك، كما يقدم البنك فترة سداد تمويلية تصل إلى خمس سنوات، وتصل قيمة التمويل المادي أي الدعم المُقدم للمواطن إلي 100 ألف ريال سعودي.

الشروط المطلوبة من بنك التسليف 1444

يوجد بعض الشروط الجديدة التي يجب توافرها لدى طالب التمويل أو القرض النقدي من بنك التسليف ومن أهم تلك الشروط الآتي:

توافر وثيقة عمل حر لدى المتقدم.

دخل المتقدم لا يتجاوز عن 20.000 ريال سعودي.

لا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل أو القرض عن 18 عام، ولا يزيد عن 65 عام.

امتلاك المتقدم سجل ائتماني صحيح وسليم.

أهم شروط قرض الأسرة

يجب توافر عدة شروط تخص قروض الأسرة من بنك التسليف وكما تم ذكرها من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية ومن أهمها الشروط التالية:

يكون لدى الفرد سجل ائتمان صحيح للحصول على التمويل أو القرض.

عمر المتقدم لطلب القرض لا يتجاوز عن 70 عام.

راتب المتقدم لا يزيد عن 14500 ريال سعودي في الشهر.

نصيب الفرد في الأسرة لا يتعدى عن 3000 ريال سعودي، بالنسبة للسيدات لهم الحق في الحصول على القرض سواء كانت مطلقة أو أرملة أو حتى تعيل أبناءها.

خطوات الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

وضح بنك التسليف الخطوات التي يجب على المتقدم من إتباعها للحصول على قرض الأسرة وتتلخص الخطوات في الآتي: