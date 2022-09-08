داونينج ستريت: ليز تراس لن تسافر إلى أسكتلندا اليوم أو غدا والبرلمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - اكد داونينج ستريت إنه لا توجد خطط لسفر رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس إلى اسكتلندا اليوم الخميس أو غدا الجمعة، وقال المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء أيضًا إنه لا يمكنه تقديم أي تحديثات بشأن صحة الملكة أو ما إذا كانت ليز تراس على اتصال بقصر باكنجهام.

وقال: "رئيس الوزراء يعمل من داونينج ستريت بعد ظهر اليوم في سلسلة من الاجتماعات كما هو معتاد ، لن أدخل في أي اتصال بالتأكيد بين رئيس الوزراء والقصر".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي خطط لرئيسة الوزراء للسفر إلى اسكتلندا يوم الخميس أو الجمعة ، قال: "لا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطة لا تزال مستمرة في أعمال مجلس النواب يوم الجمعة ، قال: "هذا قرار لرئيس مجلس النواب ، بشكل أساسي ، لكنني لست على علم بأي تغيير".

يسارع أفراد العائلة المالكة إلى الوقوف بجانب الملكة في قلعة بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها.

ألغى دوق ودوقة ساسكس ، اللذان كانا يزوران المملكة المتحدة بالفعل من منزلهما في الولايات المتحدة ، خططهما لحضور حفل توزيع جوائز WellChild في لندن مساء الخميس للسفر لرؤية الملكة.

انسحبت الملكة ، البالغة من العمر 96 عامًا ، من مجلس الملكة الخاص الافتراضي يوم الأربعاء ، بعد يوم من تعيين ليز تروس رئيسةً للوزراء في منزلها في المرتفعات الاسكتلندية.

وقال متحدث باسمها يوم الخميس: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح ، فإن أطباء الملكة قلقون على صحة جلالة الملكة وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي. الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال ".