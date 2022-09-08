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سقوط طائرة امريكية شمال العاصمة بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الامريكي شمال العاصمة بغداد. سقوط طائرة امريكية شمال العاصمة بغدادأعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الامريكي شمال العاصمة بغداد. ونقلت وكالة "العهد نيوز" عن المصدر في حديث خاص، قوله: إن "طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي سقطت ضمن قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد". وأضاف المصدر: إن "الطائرة سقطت نتيجة خلل فني". وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات من قبلهم دون حادث يذكر.

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