كيف أعرف أني طلبي مقبول في الضمان الاجتماعي وكم يوما يحتاج الطلب بعد التقديم1444

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عمر شويل - جدة كيف أعرف أني طلبي مقبول في الضمان الاجتماعي المقدم من السلطات المعنية في المملكة السعودية من خلال وزاره الموارد والتنمية الاجتماعية، يعد من الخدمات التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم العديد من الفئات ذات الدخل المحدود والتي تستحق العيش من اجل حياة كريمة وطيبة للارتقاء بمستوى معيشة أفضل عن طريق الحصول على احتياجاتهم الضرورية، بهدف تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع السعودي، حيث تكثر التساؤلات حول معرفة قبول الطلب من خلال هذا المقال سوف نجيب على هذا السؤال، وما هي المعايير الخاصة بالضمان الذي حدد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

كيف أعرف أني طلبي مقبول في الضمان الاجتماعي؟

يطرح هذا السؤال من قبل عدد كبير من المواطنين فيمن يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي لمعرفة حالة الطلب المقدم من جانبة بالقبول أو الرفض وهل طلبه مستوفي كافة الشروط الأهلية المحققة لذلك أم من عدمه من خلال السطور التالية سوف نتعرف على ذلك.

الدخول إلى رابط الموقع الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي عبر شبكة الأنترنت. في حال اذا كنت مسجل مسبقا على الموقع فعليك كتابه اسم المستخدم وبعد كلمة المرور. في حال أن كنت غير مسجل على الموقع فمتاح لك الدخول من خلال بيانات الدخول الوطني الموحد. هنا تصلك رسالة فورية عبر جوالك تحتوي على كود التحق. اكتب الكود. ملحوظة.. يمكنك إعادة طلب الإرسال للكود في مدة أقصاها نصف دقيقة من كل مرة. من خلال القائمة الرئيسية قم بالضغط على خانة الطلبات. ثم الضغط على أيقونة الطلبات وبعد سوف يظهر أمامك الطلبات المقدمة خلال الفترة السابقة والتي تحتوي على طلب الأخير أو الأحدث. في ذات الوقت سوف تجد تفاصيل اكثر من المعلومات حول الطلب وأيضا أشارة العين أسفل أيقونة التفاصيل. بعد الضغط على أيقونة تفاصيل يظهر أمامك كافه المعلومات حول الطلب وأيضا تظهر لك كلمة حالة الطلب من جانب الأهلية.

معايير قبول الطلب في الضمان الاجتماعي

وضع الضمان الاجتماعي في عملية القبول للطلبات المقدمة عدد من المعايير وهي:

من أولي المعايير عدد أفراد الأسرة.

كم قيمة الدخل لرب الأسرة.

معيار عدد أفراد تابعين لهم مصدر دخل.

معيار الحد المانع من الراتب.

حالات الطلب المقدمة عند فحص الأهلية في الضمان

يوجد أكثر من حالة للطلب عند فحص الأهلية فمن المتوقع أن يوجد احتمال واحد من الحالات التي سوف نقوم بذكرها.

أولا قيد الطلب: هذه المقولة تعتبر أن الطلب تم تقديمه قريبا ويتم اجراء الفحص عليه واستكمال باقي الاجراءات الهامة الخاصة به. مؤهل: يعني أن حالة هذا الطلب مؤهلة للاستفادة من برنامج النظام. مرفوض: تشير إلى أن حالة الطلب مرفوضة وذلك لعدم توافر الشروط الأهلية الخاصة التي تم تحديدها.

كم يوم يحتاج الطلب بعد التقديم