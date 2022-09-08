فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني مباشر بسهولة

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عمر شويل - جدة صرح بنك الراجحي بالمملكة السعودية عن توفير خاصية فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني، حيث يمكن لجميع المواطنين إنشاء حساب إلكترونيًا من دون الحاجة إلى الذهاب لمقر البنك فيمكنك بسهولة طريقة فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد 2022 .

كما أن تتم عمليات السحب، والإيداع أيضًا، لذلك يعتبر بنك الراجحي من أهم المصارف بالمملكة السعودية لما يقدمه من خدمات عديدة لعملائه، سنوافيكم بكافة المعلومات من خلال موقعنا هذا.

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

خدمة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني 2022 وطريقة توثيقه في دقائق تعد واحدة من الخدمات المميزة، والتي تتم من خلال بوابة النفاذ الوطني المقدمة من قبل بنك الراجحي، وعند الاستفادة من خدماتها تتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمصرف الراجحي.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة فتح حساب.

بعدها يتم إدخال البيانات اللازمة من داخل نموذج فتح الحساب التي تتمثل في اسم المستخدم. رقم الإقامة. رقم الهوية الوطنية. رقم الهاتف. محل الإقامة. الدخل الشهري.

ثم بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي الذي أرسل إلي الهاتف بالمكان المخصص لذلك.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التالي.

إدخال كافة البيانات مع ضرورة التأكد من صحة البيانات.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات يتم تقديم الطلب، فيتم بعدها إنشاء حساب داخل بنك الراجحي السعودي.

بذلك يتمكن العميل من توثيق حسابه من خلال بوابة النفاذ الوطني، حيث ترسل رسالة نصية على الهاتف الخاص بالمستخدم تشمل معلومات الحساب.

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طريقة الحصول على بطاقة مصرف الراجحي

بإمكان العملاء الحصول على بطاقة مصرف الراجحي بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: