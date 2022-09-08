نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب مراقب مساجد في السعودية 1444 الجديد ومهام المراقب بالمساجد من وزارة الشؤون الإسلامية moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب مراقب مساجد في السعودية 1444 يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية بالتعرف على قيمة راتب مراقب مساجد في السعودية 1444، وذلك بالتزامن مع التحديثات التي جاءت في سلم رواتب الموظفين التابعين إلى وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، وقد أعلنت الوزارة عن حاجتها لبعض الوظائف الشاغرة خلال الأيام الأخيرة ومن بينها مسمى وظيفي مراقب مساجد، حيث يتم القبول في هذه الوظيفة من قبل المواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي أكدت عليها الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور راتب مراقب مساجد في السعودية 1444 الجديد بعد التحديث.

كم راتب مراقب مساجد في السعودية 1444

وتعد وظيفة مراقب مساجد في السعودية من أهم الوظائف التي يتم تقديمها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، ويتم توظيف الأشخاص لمراقبة الكثير من المساجد في المملكة العربية السعودية بجميع المدن، وتختلف قيمة الراتب الذي يحصل عليه شاغل هذه الوظيفة بناء على القيم التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، وقد جاءت الرواتب المحددة للمؤهلات المختلفة على النحو التالي.

جدول رواتب مراقبي المساجد 1444/2022

راتب مراقب مساجد من المقرر أن يصل راتب مراقب المسجد من الأشخاص الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلى حوالي 4500 ريال سعودي.

كما يتم قبول الموظفين من مراقبي المساجد من حملة درجة البكالوريوس، حيث أشارت الوزارة أنه من المقرر أن يصل راتب مراقب المسجد الحاصل على درجة البكالوريوس إلى ما يقارب 6000 ريال سعودي.

أهم مهام وظيفة مراقب المساجد في السعودية 1444

ونجد أن هناك عدد من المهام المتنوعة التي يقوم بها الأشخاص من شاغلي وظائف مراقبي المساجد والتي تحتاج إليها وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، ومن أهم هذه المهام ما يلي.