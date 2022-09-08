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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب مراقب مساجد في السعودية 1444 الجديد ومهام المراقب بالمساجد من وزارة الشؤون الإسلامية moia.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة راتب مراقب مساجد في السعودية 1444 يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية بالتعرف على قيمة راتب مراقب مساجد في السعودية 1444، وذلك بالتزامن مع التحديثات التي جاءت في سلم رواتب الموظفين التابعين إلى وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، وقد أعلنت الوزارة عن حاجتها لبعض الوظائف الشاغرة خلال الأيام الأخيرة ومن بينها مسمى وظيفي مراقب مساجد، حيث يتم القبول في هذه الوظيفة من قبل المواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي أكدت عليها الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور راتب مراقب مساجد في السعودية 1444 الجديد بعد التحديث.
كم راتب مراقب مساجد في السعودية 1444
وتعد وظيفة مراقب مساجد في السعودية من أهم الوظائف التي يتم تقديمها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، ويتم توظيف الأشخاص لمراقبة الكثير من المساجد في المملكة العربية السعودية بجميع المدن، وتختلف قيمة الراتب الذي يحصل عليه شاغل هذه الوظيفة بناء على القيم التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، وقد جاءت الرواتب المحددة للمؤهلات المختلفة على النحو التالي.
جدول رواتب مراقبي المساجد 1444/2022
|راتب مراقب مساجد
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أهم مهام وظيفة مراقب المساجد في السعودية 1444
ونجد أن هناك عدد من المهام المتنوعة التي يقوم بها الأشخاص من شاغلي وظائف مراقبي المساجد والتي تحتاج إليها وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، ومن أهم هذه المهام ما يلي.
- من أهم مهامه هو الالتزام بالإشراف على خطباء المساجد، على أن يتم الالتزام بالمواضيع التي تحددها وزارة الشؤون الإسلامية، وأن يتم التأكد من عدم خروجهم عن موضوع الخطبة.
- كما يقوم بالعمل على مراقبة عمل المؤذّن وخادم المسجد.
- ويقوم كذلك مراقب المساجد بالعمل على استلام التعاميم الجديدة التي تقوم بإصدارها وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، ومن ثم يعمل على تسليمها إلى رواد المساجد المنسوبين إليه.
- كما يتعهد كذلك بالإشراف بشكل يومي على نظافة المسجد.
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