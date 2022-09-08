نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي للمواطنين والمتقاعدين والمقيمين بدون كفيل من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي، تعد الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة للدين الإسلامي هي الحل الوحيد أمام جميع من يمر بضائقة مالية أو يحتاج إلى بعض الأموال لتدعيم أمور حياته وشؤون أسرته حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل عقاري كما يقدم القرض الشخصي للجميع سواء كان مواطن أو متقاعد أو حتي مقيم في المملكة مع عدد كبير من المميزات التي يرغب كل عميل بالحصول عليها وفي هذا المقال سوف نقدم لكم التمويل الشخصي من الراجحي ومميزاته والشروط المطلوبة.

التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ومميزاته المتعددة

إذا كنت تبحث عن أفضل المنتجات التمويلية فعليك بمصرف الراجحي الذي يحتل مكانة متميزة بين مختلف المصارف في المملكة العربية السعودية وذلك بفضل الخدمات المميزة التي يقدمها لعملائه وذلك إلى جانب برامجه التمويلية سواء للأفراد أو المنشآت ومن أهم مميزات التمويل الشخصي المقدم من الراجحي جاءت كالتالي:

متاح للمواطنين والمتقاعدين والمقيمين.

متوافق مع أحكام الشريعة.

الحد الأقصى يصل إلى اثنان ونصف مليون ريال سعودي.

لا يشترط وجود كفيل.

هامش ربح تنافسي وإجراءات ميسرة وفورية.

فترة سداد طويلة جداً وتمتد حتي خمس سنوات.

إسقاط الديون في حالة الوفاة وحالة العجز الكلي.

يسمح المصرف بالسداد المبكر.

الشروط المطلوبة

على من يرغب في التقديم على المنتج يتوجب عليه الإطلاع والتعرف على الشروط المطلوبه وقد جاءت الشروط كما يلي:

لا يقل عمر المواطن المتقدم عن ثمانية عشر عاماً والحد الأدنى للراتب ألفين ريال سعودي وللمتقاعد لا يقل الراتب عن ألف وتسعمائة ريال. بالنسبة للمقيمين لا يقل العمر عن ثلاثة وعشرون عاماً والحد الأدنى للراتب خمسة آلاف ريال سعودي. أن يكون المتقدم يعمل بواحدة من الجهات المعتمدة من المصرف. لا يزيد العمر عن ستون عاماً والمتقاعدين لا يزيد عن خمسة وسبعون وذلك عند تاريخ سداد القسط الأخير.

طلب المنتج والمستندات المطلوبة

بعد التعرف على المميزات والشروط والتأكد من توافرها يتم تعبئة نموذج طلب إلكترونياً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك وتسجيل جميع البيانات المطلوبة مع التأكد منها أما عن المستندات المطلوبة هي بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول كما يتم تقديم تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل بالإضافة إلى تثبيت الراتب.