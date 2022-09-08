نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب في مصرف الراجحي عن بعد للمواطنين والمقيمين بالمملكة الشروط والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة من اكثر بنوك المملكة اقبالا عليه من جميع المواطنين والمقيمين لما له من مزايا عديدة فى تعاملاته البنكية وتمويلاته المتنوعة والتي تناسب جميع متطلبات العملاء حيث يساهم المصرف في العديد من التمويلات المالية والمشروعات واعطاء القروض وسوف نوضح بالخطوات كيفية فتح حساب بمصرف الراجحي واهم مزايا فتح الحساب وشروطه ، حيث يُعتبر بنك الراجحي أحد أفضل البنوك بالمملكة العربية السعودية، وهو من أهم البنوك التي تستقطب اهتمام المواطنين والمقيمين في المملكة، مع مجموعة واسعة من المميزات والخدمات التي يوفرها “الراجحي” لجميع العملاء والمستفيدين، كما يمكن التعامل ومن خلال فيزا مصرف الراجحي ومزاياها المتعددة. الشروط الواجب توافرها لفتح حساب في مصرف الراجحي: يشترط أن تكون بطاقة الهوية صالحة وسارية المفعول.

كما يشترط ألَّا يقل عمر الشخص عن 18 عام.

ضرورة القيام بتسجيل بيانات عنوان البريد الوطني بشكل صحيح، بالإضافة إلي بيانات التسجيل.

ثم عليك بالتسجيل في موقع أبشر.

ويشترط وجود رقم جوال صادر من أحدي شركات المحمول في السعودية. اهم مزايا فتح حساب في مصرف الراجحي: من اهم مزايا فتح حساب ببنك الراجحي سداد جميع الفواتير إلكترونياً عبر تطبيق الراجحي. إمكانية القيام بإتمام الحوالات الداخلية والخارجية عبر الراجحي بسهولة ويسر وسرعة. الاطلاع على كشف حسابك وجميع المعاملات باللغة العربية والإنجليزية. كيفية فتح حساب الراجحي للمواطنين والمقيمين: ادخل على رابط موقع بنك الراجحي.

الضغط علي أيقونة الحسابات

الضغط على “فتح حساب الآن”.

ضرورة قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

القيام بكتابة (النموذج الإلكتروني بدقة ويشمل الجنسية، ونوع الهوية ورقمها، إضافة إلى رقم الجوال).

إرسال رمز التحقق إلى الهاتف الجوال نقوم بإدخال الرمز ثم النقر على التالي.

إكمال البيانات الأساسية الخاصة بالعميل وتضم الحالة الاجتماعية، مكان الميلاد، العنوان الوطني، وكافة التفاصيل الأخرى.

أن يقوم المستفيد اختيار الفرع المطلوب لفتح الحساب فيه ومعلومات الدخل والعمل ثم التالي.

ثم عليك باختيار معلومات الدخول إلى الحساب، والنقرعلى التالي للانتقال إلى موقع أبشر وتوثيق المعلومات التي تمَّ إدخالها.

انتظر سوف تنتقل إلى موقع النفاد الوظني الموحد حيث نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

الانتهاء عملية التحقق

يتم فتح الحساب في بنك الراجحي

ويمكنك مراجعة أقرب فرع لاستخراج بطاقة الصراف.

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