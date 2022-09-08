كيف اقدم على قرض شخصي الراجحي بدون تحويل راتب؟

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عمر شويل - جدة كيف اقدم على قرض شخصي الراجحي وما طريقة حساب القرض الشخصي الراجحي في المملكة العربية السعودية فقد استطاع البنك أن يوفر مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تفي باحتياجات العملاء مثل تقديم تمويل الراجحي الجديد 1444 العقاري أو العقاري المدعوم بالتعاون مع وزارة الإسكان إلى جانب تمويل شخصي للقطاع الخاص من الراجحي وغيرها من القروض التي تحتاج إلى توافر العديد من الشروط وهي شروط الأهلية والاستحقاق، وعبر رقم الراجحي للتمويل يمكن الاستفسار عن الأوراق والمستندات المطلوبة.

كيف اقدم على قرض شخصي الراجحي

إذا كنت تخطط لشراء العديد من الاحتياجات فيمكن الحصول على القرض الشخصي من البنك الراجحي بعد تحديث وتطوير منتجات التمويل الشخصي الجديدة بحيث تساند العملاء وتلبي رغباتهم وعن كيف اقدم على قرض شخصي الراجحي فهي من خلال أحد فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة ولكن يتطلب الأمر الحصول على حساب في مصرف الراجحي ويمكن فتح الحساب إلكترونيًا.

التمويل الشخصي الجديد من الراجحي

يوفر البنك العديد من المميزات في حلول التمويل الشخصي الجديدة ومن بين تلك المميزات ما يلي:

فترة استحقاق مرنة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ الحصول على القرض الشخصي من الراجحي السعودي.

هامش ربح تنافسي ويقوم البنك بتسهيل إجراءات التسجيل كما أن هناك سرعة في الرد على الطلب وتسليم التمويل.

يمكن الاستفادة من كافة الحلول التمويلية وخدمات إلكترونية عديدة يقدمها البنك عند الاستفادة من التمويل الشخصي.

فرصة للحصول عليه للعملاء ممن أوشكوا بلوغ سن التقاعد كما أنه تمويل بدون تحويل الراتب.

المتقاعدين أيضًا يمكنهم الحصول على التمويل بعد توافر الشروط، ومتاح للمقيمين الحاملين للإقامة.

مبلغ التمويل يصل إلى اثنين مليون ونصف ريال سعودي.

يعفى المستفيد من السداد في حال الوفاة أو عند الإصابة بعجز كلي.

يعتبر هذا الحل من أفضل حلول تمويل شخصي البنك الراجحي بدون كفيل.

متطلبات منتج القرض الشخصي من الراجحي

أما عن المتطلبات فهي تتمثل في الشروط المطلوبة، ومن بينها الحصول على وظيفة أو الاشتراك في مؤسسة التقاعد براتب لا يقل عن 1900 ريال سعودي، بينما في حال حاملي الجنسية الموظفين فالراتب لا بد ألا يكون أقل من ألفين ريال، والمقيم حامل الإقامة الشرعية لا بد ألا يكون راتبه أقل من خمسة آلاف ريال سعودي.