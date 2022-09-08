epedu.gov.iq الان الكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني من موقع نتائج الثالث المتوسط دور ثاني

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني نتابعها الان لم يتوقف بحث الطلاب الذين انهوا حديثاً اختبارات الثالث المتوسط دور ثانِ عن نتائجهم على الرغم من ان الاختبارات لم تفت فترة طويلة على انتهائها حيث كانت اخر ايام اختبارات الدور الثاني مع بدايات الاسبوع الحالى، لكن طمأنت التربية طلابها ان نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني ستكون متاحة قريبة لكل طلاب المدن العراقية واصدرت الوزارة نفسها عدة قرارات من شأنها تهدئة الطلاب وازالة القلق من قلوبهم مشيرة على ان النتائج ستعلن على الفور وهذا ماحدث بالفعل بعدما اعلنت اليوم الوزارة نتائج جميع المحافظات العراقية

الكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

انهى طلبة الثالث المتوسط اختبارات الدور الثاني مع مطلع الاسبوع الحالى وعلى الرغم من هذا لم تتوقف اسئلتهم فيما يتعلق بنتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني رغبةً منهم فى الاطمئنان على تخطي تلك المرحلة، وازدادت تساؤلاتهم اكثر عقب معرفتهم بأن نتائج السادس الابتدائي للدور ذاته قد كُشفت للعديد من المدن العراقية لم يتبقي سوى مدن قليلة فقط لم تُكشف فيها النتائج حتى اليوم، لكن وضحت التربية العراقية ان نتائج الثالث المتوسط دور ثاني اقتربت من الاعلان وانها فى المراحل الاخيرة من التصحيح لم يتبقي سوى مراجعة الدرجات قبل البدأ فى تحميلها على الانترنت.

هذا وقد طمأنت وزارة التربية الطلبة الذين انهوا حديثاً اختبارات الثالث المتوسط بأن نسبة نجاحهم فى الدور الثاني لهذا العام مرتفعة بصورة ملحوظة وساهمت الوزارة نفسها فى رفع هذه النسب بواسطة اضافة 10 درجات لكل طالب يتم توزيعهم على كافة المواد كى تساهم فى رفع مجاميع الطلاب، ولم تكتفي الوزارة بذلك بل انها اكدت على المصححين ضرورة إدخال العدالة فى التصحيح كى لا يُظلم اى طالب.

موقع نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

من المرتقب ان يتم تحميل نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني لكل طلبة العراق فور الخلاص من مراجعة النتائج لكن حتى الآن غير معروف هل سيتم تنزيل النتائج تدريجياً مثلما حدث مع نتائج السادس ام سيتم الانتظار لتحميل النتائج بالكامل فى وقت واحد، لكن فى كل الاحوال عليك القيام بخطوات قليلة لرؤية نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني وهي:-