نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم بالجامعات التقنية بالمملكة خطوات التسجيل وشروط التأهيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم السعودي فتح أبواب القبول في الكلية التقنية للعام الدراسي الجديد نجد إقبال متزايد من قِبل الطلاب والطالبات على البحث والتساؤل عن معرفة شروط التقديم في الكلية التقنية لعام ١٤٤٤ ومعرفة خطوات التقديم وهل هي إلكترونية أم ورقية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة التقنية بالمملكة

هناك مستندات مطلوبة للتقديم في الجامعة التقنية بالمملكة العربية السعودية ١٤٤٤ هـ، فقد صرحت الكلية التقنية عبر موقعها الإلكتروني عن وجود عدد من المستندات التي يجب تقديمها إلى شؤون الطلبة بالجامعة وذلك قبل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، وتلك الشروط تتمثل في النقاط التالية:

تقديم صورة من شهادة المؤهل العلمي الحاصل عليه الطالب في التعليم الثانوي.

تقديم صورة شخصية ونسخه من القيد العائلي.

يشترط تقديم مستند حسن سير وسلوك.

تقديم صورة واضحة من اتفاقية التدريب الإلكتروني.

تقديم صورة من الموافقة على القبول في الكلية التقنية.

شروط الالتحاق بالجامعة التقنية بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي ١٤٤٤

أعلنت الكلية التقنية عن وجود عدد من شروط القبول لكي يتم الالتحاق في الكلية التقنية للعام الدراسي الجديد، وأنه يجب استيفاء كافة الشروط في الطلاب المتقدمين بطلبات الالتحاق بالدراسة في الكلية، وتلك الشروط هي:

يشترط أن لا يكون الطالب ملتحق بالدراسة في أي برنامج تدريبي أخر.

يشترط أن لا يكون قد سبق وتم فصل الطالب عن الدراسة من أي جامعة أخرى داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في الكلية التقنية لسنة 1444 هجرياً

هناك عدة خطوات يجب اتباعها بدقة لنجاح التسجيل في الكلية التقنية، وفيما يلي نوضح طريقة التسجيل بسهولة لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية التقنية: