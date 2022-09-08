نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ خطوات ” طلب مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص بالعديد من الدول العربية حول آلية تقديم طلب مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي للحصول علي المساعدات الإنسانية الفورية، حيث تسعي مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي لمساعدة المواطنين الفقراء في الدول الفقيرة مثل فلسطين والأردن ولبنان وغيرها الدول العربية بكثرة وذلك بسبب الطلبات المقدمة اليهم من تلك الدول بشكل مستمر حيث تقوم بإرسال لهم مساعدات مالية وكذلك مساعدات غذائية بشكل شهري، وذلك حتي تقضي تماما علي ظاهرة الفقر في الوطن العربي.

وكما ذكرنا لكم بان جمعية الهلال الأحمر الإماراتي تعتبر من الجمعيات الخيرية التي تقدم العون لأشد الفئات ضعفاً وفقراً دون أي تمييز، حيث هناك الكثير من المؤسسات الدولية والمحلية التي تسعى لتقديم تلك المساعدات المالية، وذلك عبر كتابة نموذج طلب مساعدة مالية من جمعية خيرية وإرساله إليها للحصول علي مبالغ المساعدة الفورية لشراء العلاج او الغذاء، حيث أن غالبية المؤسسات الدولية والإقليمية التي تتواجد في الوطن العربي، هي مؤسسات للدول الخليجية، ومنها الدول التي تقدم المساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية الأخري، وكما نحن عوادنكم متابعينا الأعزاء عبر موقع ثقفني سوف نستعرض مع حضراتكم خطوات كيفية طلب مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي فرجاءً تابعونا.

هناك عدد كبير من الأسر من ذوي الدخل البسيط يبحثون عن رابط التسجيل في الهلال الأحمر الإماراتي للحصول علي الإعانات في كافة مجالات العمل الإنساني، حيث يمكن للجميع الدخول علي الرابط الإلكتروني من خلال الخطوات الموضحة لكم بالنقاط الموضحة أداناه، وذالك من اجل تسجيل طلب عن طريق تعبئة نموذج لإرساله إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني التابع إلى الهيئة بدولة الإمارات.

أهداف هيئة الهلال الأحمر الاماراتي

من ضمن أهداف جمعية الهلال الأحمر الإماراتي نشر وإرساء ثقافة التطوع لزيادة دور أفراد ومؤسسات المجتمع في العمل التطوعي ودعم دور الهيئة في مجالات العمل الإنساني دوليا مع تعزيز دور الهيئة في مجالات العمل الإنساني محليا، وأيضا تعمل الجمعية علي تطوير القدرات البشرية بالهيئة بما يحقق جاهزية الاستجابة للنداءات الإنسانية من خلال إدارة المتطوعين على رفع جاهزية المتطوعين وإرساء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع والتي من خلالها تحافظ على تنمية موارد الهيئة بما يدعم دورها في مجالات العمل الإنساني داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث تعتبر عملية التحسين المستمر للارتقاء بخدمات الهيئة وتحقيق التميز من أساسيات المؤسسة في وصول المساعدات الإنسانية التطوعية في اسرع وقت ممكن.

طلب مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي

نستعرض مع حضراتكم خطوات كيفية طلب مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي من خلال الخطوات التي سوف نقوم بتوضيحها لكم متابعينا حيث يستطيع جميع الأشخاص بالوطن العربي التواصل مع الجمعية للحصول علي طلب مساعدة فورية من الهلال الأحمر الإماراتي من خلال الطرق التالية.

أولاً أن يذهب الشخص الذي يريد طلب المساعد من الهلال الأحمر الإماراتي إلى اقرب مقر له من الجمعية التي تتواجد في مدينة أبو ظبي في مدينة زايد الرياضية.

ثانياً بإمكان الشخص التواصل إلكترونيا مع الجمعية من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] عن طريق كتابة نموذج طلب مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي بشكل احترافي.

ثالثاً بإمكان الأشخاص الذين يرغبون في الحصول علي مساعدات مالية يمكن التواصل مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي عن طريق رقم خدمة العملاء الموحد التالي 800RED – 800733.

رابعاً يمكن تقديم طلب المساعدة من جمعية الهلال الإماراتي من خلال زيارة الموقع الرسمي للجميعة علي شبكة الأنترنت.

في نهاية المقال كونا قد تعرفنا من خلاله على خطوات تقديم طلب مساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي بشكل مبسط جدا، حيث يمكن كتابة معروض طلب مساعدة مالية جاهز للطباعة، من اجل إرساله عبر البريد الالكتروني الخاص بالجمعية التابعة إلى الهلال الأحمر الإماراتي بشكل إلكتروني أو من خلال الاتصال بهم عبر رقم رقم جمعية الهلال الأحمر، وفي الختام يمكن لجميع متابعينا الأعزاء مشاركة تعليقاتهم حول هذا المقال اسفل هذه التدوينة وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.