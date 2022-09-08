نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتبة جرير توفر افضل العروض لاجهزة الهواتف الخلويه مع توفير نظام التقسيط المريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت شركة مكتبة الجرير أعمالها كمكتبة صغيرة لبيع المستلزمات المدرسية في مدينة الرياض ومع الوقت أصبحت من أكبر الشركات في بيع الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية الحديثة بالإضافة إلى طباعة وبيع الكتب والأثاث المكتبي بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع. عروض شركة مكتبة الجرير على الجوالات متوفر جوال أبل أيفون 11 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون البنفسجي بسعر 2299 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي. خصم على جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزين 1 تيرا بايت 5 جي متوفر باللون الأزرق سبريا بسعر 6999 ريال سعودي بدلا من 7699 ريال سعودي. تخفيض على جوال هواوي بي 50 بوكت بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي. يوجد جوال أوبو رينو 5 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الفضي بسعر 1999 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال سعودي مع توافر هدايا قيمة بقيمة 199 ريال سعودي. متوفر جوال سامسونج جالكسي زد فولد 4 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأخضر الرمادي بسعر 7399 ريال سعودي مع توافر هدايا قيمة بقيمة 1499 ريال سعودي.

تخفيض على جوال أوبو رينو 6 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام 5 جي بسعر 2399 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي مع توافر هدايا بقيمة 249 ريال سعودي.

متاح جوال ممتاز من هواوي بي 50 برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 4299 ريال سعودي.

يوجد جوال هونر 70 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بسعر 1999 ريال سعودي مع توافر هدايا قيمة بقيمة 1027 ريال سعودي. متاح جوال كل سامسونج جالكسي زد فليب 4 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 3999 ريال سعودي مع توافر هدايا قيمة بقيمة 548 ريال سعودي.

تخفيض على كل جوال سامسونج جالكسي إس 22 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بسعر 3099 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكتبة جرير توفر افضل العروض لاجهزة الهواتف الخلويه مع توفير نظام التقسيط المريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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